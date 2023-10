Már tavaly is nagy sikert aratott a „csokicsaló" rendezvény a Kertvárosban, így a városrész közösségi házának munkatársai úgy gondolták, idén is hangulatos halloweeni sétára hívják az ott élőket. Sokan gondolták úgy, hogy jelmezt húznak és útra kelnek csokit gyűjteni. Mindehhez persze az is kellett, hogy legyenek olyanok, akik fogadják a csokicsalókat. Szerencsére ők is szép számmal akadtak, s lelkesek voltak, hiszen a kapukat, házak elejét hátborzongató díszekbe öltöztették a sétálók érkezésére.

Forrás: Kertvárosi Közösségi Ház/Facebook

– Házról-házra, szájról-szájra adták a hírt egymásnak a kertvárosiak, hogy idén is lesz egy rémisztően jó esténk. Nagy öröm, hogy idősebbek is csatlakoztak most hozzánk és fogadták a gyerekeket. Így aki hozzájuk csöngetett be, és "Csokit vagy Csalunk!" jelszóval köszönt nekik, az bizton számíthatott némi finomságra – számolt be a programról Szabó Andrea.

A Kertvárosi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár munkatársától megtudtuk: közel nyolcvan kertvárosi és alcsiszigeti gyerek indult útnak a sötétben, akik próbára tették bátorságukat, igyekeztek megtalálni a kicsi papírból készült szellemecskéket a kapukon (a szervezők ezzel jelezték, hol várják őket) és felidézték az amerikai hagyományt itthon is.

– Természetesen a szülők is velük tartottak, sőt sokan közülük is beöltöztek, és együtt mókáztak a kicsikkel. Boszorkánynak öltözött nagymamák, kimaszkírozott édesanyák és édesapák járták velük az utcákat. A társaságot fogadó házak is felkészültek voltak: szellemek, faragott tökök, ijesztő pókhálós életképek, csontvázak és más halloween-i díszletek kerültek elő a pincékből, padlásokról. Boldogok vagyunk, hogy jól sikerült a közösségi program – tette hozzá Szabó Andrea, hangsúlyozva: jövőre is lesz „csalás".