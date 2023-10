Mindössze egy gombnyomás és már indulhat is a segítség. A Gondosóra programot a kormány ingyenesen indította azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak a szükség eseti azonnali segítségkérésre a 65 év felettiek körében. Az eszközről és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásról a városháza dísztermében tájékoztatót tartottak és ingyenes regisztrációs lehetőséget is biztosítottak szerdán.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, ez a program minden 65 év felettinek szól, a biztonság a Gondosórán keresztül sokaknak megadatik, ám természetesen nem váltja ki a bentlakásos otthont vagy a házi segítségnyújtó szolgálatot.

Az idős emberek különös megbecsülést kell, hogy élvezzenek. A szépkorúak életére támaszkodik a következő generáció, a múltra építhető a jelen

– fogalmazott a város vezetője.

A városháza díszterme megtelt nyugdíjasokkal szerda délelőtt, három állomást alakítottak ki, ahol regisztrálni lehetett a Gondosórára.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő elismerően szólt a programról és az eszközről. Beszédében kiemelte, hogy a magyar kormány a családokról gondoskodik az alapítástól az idős korig. Dr. Juhász Roland, a Gondosóráért felelős társaság ügyvezetője részletesen beszélt az eszköz működéséről, kontaktszemély megadásának fontosságáról, a regisztrációról, melyhez lakcímkártya és személyigazolvány szükséges. A megrendelés után a Gondosórát a Magyar Posta szállítja ki.

– Egy dobozban érkezik, mely minden tartozékot, a töltőt és a használati utasítást tartalmazza. Az órát karon vagy nyakba akasztóval lehet használni az aktiválás után – szögezte le.

A töltő mágneses elven csatlakozik az órához, 2-4 napot bír az akkumulátora. Probléma esetén a rajta lévő gomb megnyomásával indított hívás egy szakképzett diszpécserszolgálathoz fut be, ahol döntenek a további teendőkről, értesítik a kontakt személyt vagy a mentőszolgálatot. Zuhanásértékelővel van ellátva az eszköz, mely eszméletvesztéskor automatikusan jelzést ad.

– Hívószavak: a biztonság, a gondoskodás, az otthonélés lehetősége, a segítségnyújtás, illetve a megnyugvás a családnak – emelte ki tájékoztatójában dr. Juhász Roland.

Hozzátette, azt a célt tűzték ki, hogy 2025-re másfél millió használót vonjanak be a rendszerbe.

Szabó Gézáné a Gondosórával a kezén hallgatta végig az előadást. Három hónapja rendelte meg az eszközt, folyamatosan használja is.

– Nagyon szeretem, biztonságot ad, könnyű a kezelése. Magammal viszem még a fürdőszobába is. Olyan magasra teszem, hogy ha elesek, akkor is elérjem. Éjszaka az ágyam alatt tartom, ahol bármikor meg tudom nyomni a gombot – mondta. Hozzátette: akad még néhány kérdés a használatával kapcsolatban például a vízállóságáról, ezért is figyelte érdeklődve az előadást, még jegyzeteket is készített.

A Gondosóra programot a kormány ingyenesen indította azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítsanak a szükség eseti azonnali segítségkérésre a 65 év felettiek körében

Fotó: Nagy Balázs

Kovács Károly a helyszínen regisztrált, mely mindössze alig tíz percet vett igénybe.

– Azt tudom, hogy ha egészségügyi probléma van lehet ezzel segítséget kérni. Vérnyomás ingadozásom van arra gondoltam, ez biztonságot ad – emelte ki.