– A városi diáktanács és közgyűlés már korábban megfogalmazta, hogy szükség van egy ifjúsági közösségi térre, ahol a diákok iskola után programokat szervezhetnek és minőségi időt tölthetnek – kezdte Oláh Csenge, a Szolnoki Ifjúsági Közösségi Tér vezetője. – Az volt az alapkoncepciónk, hogy egy biztonságos teret hozzunk létre a helybeli ifjúság számára. Kiss Mártonnal, a Szifon egykori vezetőjével dolgoztam sokáig a projekten, akivel több ötletünk is volt a helység nevét illetően, a fiatalok azonban a Szifon név mellett döntöttek.

Három évvel ezelőtt, 2020. szeptember kilencedikén nyitotta meg kapuit a fiatalok számára a Szolnoki Ifjúsági Közösségi Tér.

A mi történetünk először tiszavirág életű volt, hiszen ugyan 2020 szeptemberében megnyitottunk, ám a vírus miatt azonnal be is kellett zárnunk

– mesélte tovább Csenge.

A Szifon vezetőjével Oláh Csengével Daróczi Dorottya rádiós szerkesztő beszélgetett

Fotó: Illyes Csaba

– A legtöbb intézményhez hasonlóan azonban mi sem dőltünk kardunkba, mivel online folyamatosan aktívak maradtunk. Aztán 2020 júniusában sikerült újra kinyitni, aminek köszönhetően egyre több fiatal ismerte meg ezt a közösségi teret. Végül pedig egy biztonságos, központi helyet sikerült létrehozni a fiatalok számára. Elsőként a tizennégy-huszonkilenc éves kor közötti fiatalokat szeretnénk megszólítani, azonban leginkább a közép­iskolások azok, akik a legtöbb időt töltik nálunk. Szerencsére máig töretlen az érdeklődésük a közösségi tér iránt, így elmondhatom, hogy közel húsz fő az, akit kemény magnak nevezhetek – árulta el.

Az elmúlt időszak a Szifon számára sem volt könnyű, mely október végétől az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban kapott helyet.

– Minden változás nehéz, nekem is voltak fenntartásaim a költözéssel kapcsolatban – vallotta be a fiatal vezető. – Egy családiasabb környezetben folytatjuk tovább a Szifon életét, azonban néha lehetőségünk adódik arra, hogy az aulával nyissuk egybe. Az első és legfontosabb számomra, hogy nem szeretném feleslegesen terhelni a diákokat, hiszen a legtöbben beszélgetni és kikapcsolódni járnak ide. Lehetőség adódik társasjátékozni, filmezni, csocsózni vagy akár tanulni is. Emellett szeretnék létrehozni filmértékelős és kvízdélutánt, továbbá egy nagyon aktuális témát: a forró csokis napokat.

A fiatalok egytől egyig kedvelik ezeket a programokat, viszont úgy veszem észre, hogy azt élvezik a legjobban, amikor egymásra figyelhetnek és beszélgethetnek.

Hétköznaponként délután egytől este hatig várja a fiatalokat a Szolnoki Ifjúsági Közösségi Tér.

– A Szifon népszerűségét jól mutatja az is, hogy általában a diákok zárásig maradnak. Sőt, egyszer-egyszer – mint például az új hely felavatása napján is – kicsit kicsúsztunk az időből – mosolyodott el a Szifon vezetője. – Azt gondolom, hogy ezalatt a pár év alatt sikerült egyfajta bizalmi kört kialakítani a fiatalokkal. Mindez abban nyilvánul meg, hogy amint megérkeznek, nem az az első dolguk, hogy elkezdenek játszani vagy telefonozni, hanem jelen vannak, beszélgetnek, egymásra figyelnek és minőségi időt töltenek együtt. A célunk tehát az, hogy mindezt megőrizzük és lehetőleg tovább­ örökítsük.