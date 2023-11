Nagy volt az érdeklődés a napokban megrendezett mezőtúri állásbörzén. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal beszámolója szerint a megjelent közel háromszázhetven álláskereső főként fémipari, építőipari, elektronikai, könnyűipari és szolgáltatási munkalehetőségek közül választhatott. Ahogy az a rendezvényen elhangzott: az elmúlt évek alatt folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők száma a Mezőtúri járásban, az előző év azonos időszakához képest 3,3 százalékkal.

– A pozitív tendencia köszönhető a rendszeres állásbörzéknek, illetve a vállalati kapcsolattartóknak, akik idén májustól vesznek részt aktívan a kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának munkájában – hangzott el dr. Katona Károly főigazgató köszöntőjében.

A kormányhivatal beszámolója szerint Rácz Péter Béla, a Mezőtúri Járási Hivatal vezetője a kínált álláslehetőségeken túl a rendezvényen megjelent intézmények képzési lehetőségeire hívta fel a figyelmet. A Karcagi Szakképzési Centrum három képzőintézménye, valamint a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Technikum is bemutatkozott, standjuknál elsősorban azokat várták, akik jelenleg munkaviszonyban állnak, de váltani szeretnének, és ehhez új képzésre, átképzésre van szükségük. A kiállítók sorában megjelent a Magyar Rendőrség és a Magyar Honvédség is, az ott folyó munka iránt is nagy volt az érdeklődés minden korosztály részéről.

– Többen éltek a lehetőséggel és leadták önéletrajzukat, a helyszínen kitöltötték jelentkezési lapjukat. Az állásbörzén fizikai és szellemi munkakörökre egyaránt kerestek munkavállalókat – számoltak be az eseményről.