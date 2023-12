A minap nyitotta meg kapuit a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége által szervezett Nemzeti és Nemzeti Fiatal Galamb-, Baromfi-, Nyúl- és Díszmadár kiállítás. Földi László, a térség országgyűlési képviselője az esemény kapcsán arról számolt be, hogy a rendezvényt dr. Nagy István agrárminiszter is meglátogatta. Az esemény vasárnap estig várja az érdeklődőket, hogy felfedezzék a magyar állattenyésztés sokszínűségét. A hétvégi seregszemlén 1618 galamb és 271 tenyésztő mutatkozik be.