1. Megrökönyödve nézték a falu karácsonyfájáért érkező munkások, hogy milyen növénnyel van dolguk

A jászkunsági települések közterein is megkezdődtek a karácsonyi előkészületek, sok helyen már ki is választották a helyi közösség karácsonyfáját. Térségünkben olyan falu is akadt, ahol lakossági felajánlásból került köztérre az ünnep jelképe, de olyan is, ahol az először kiválasztott tűlevelűt végül nem tudták kiemelni eredeti helyéről.

Tiszasülyön múlt hét csütörtök reggel szállították át a hivatalhoz a falu karácsonyfájának felajánlott fenyőfát

Fotó: Kovács Berta

2. Ittasan, 120-szal csapódott villanyoszlopnak egy autós Szolnokon, lebénult az utasa

A Szolnoki Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy most 21 éves szolnoki fiatalemberrel szemben, maradandó fogyatékosságot okozó ittas járművezetés miatt. A férfi túl gyorsan hajtott autójával Szolnokon, a Széchenyi körúton, majd egy ponton elvesztette uralmát a járműve felett, és nekiütközött egy villanyoszlopnak.

3. Fizetés nélkül akart távozni a telepakolt bevásárlókocsival egy szolnoki férfi

Egy 34 éves helyi lakos bement egy szolnoki áruházba december 5-én délben. A bevásárlókocsiba 65 ezer forint értékű árut pakolt, majd fizetés nélkül akart kimenni. A tettest előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol lopás vétség elkövetése miatt kihallgatták.

4. A Hotel Tisza sorsa és a 32-es út négysávosítása is szóba került a szolnoki közgyűlésen

Közmeghallgatással vette kezdetét december 7-én, csütörtökön a szolnoki közgyűlés soros ülése. A későbbiekben a testület tárgyalta a vármegyeszékhely jövő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját is.

Már a jövő évi büdzsét is megkezdte tárgyalni a vármegyeszékhely közgyűlése

Fotó: Nagy Balázs

5. Ritkán látott képsorokat rögzített Kis Grófo házának biztonsági kamerája

Kis Grófo kisfia, Armandó már kora reggel hóembert épített. Az előadó nagyon örült, mert régen láttak már ilyen havazást. Szemmel láthatóan a kisfia is nagyon élvezte a téli mókát.