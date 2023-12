A térségben 2023-ban a véradók közül kilencvennégyen olyanok voltak, akik legalább tízszer nyújtották segítő szándékkal a karjukat, de olyan is akadta, aki már a 142. véradásán is túl volt. Az érintettek oklevelet és ajándékot vehettek át, de megköszönték a karcagi, a kenderesi, a bánhalmai és a berekfürdői szervezet önkénteseinek és támogatóinak is a munkát. Vacsora előtt Karcagi-Nagy Zoltán életműdíjas magyar nóta énekes műsorral köszöntötte a térség véradóit.