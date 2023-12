A településen immár hagyomány, hogy a községben élő gyermekekhez nem mindennapi módon érkezik a Mikulás. Így volt ez idén is. A nagyszakállú ezúttal is tüzes szekérre pattant, vagyis a Mesterszállási Községi Tűzoltó Egyesület segítségével tűzoltóautóval gördült be az ablakok alá. A gyerekek nem is igen tudták eldönteni, hogy a kapott csomag vagy az élmény okozott számukra nagyobb örömet.