A Széchenyi városrész mindennapjairól és fejlesztési lehetőségeiről volt szó a legutóbbi lakossági fórumon a minap a Zöld Házban. Az eseményen kitértek a parkolási nehézségekre, a javítandó út- és járdaszakaszokra, a hulladékgyűjtésre és a különböző fejlesztésekre, beruházásokra is. A felvetődött kérdésekben Szalay Ferenc polgármester, Fejér Andor alpolgármester, Tasnádi Zoltán és Rehó János önkormányzati képviselők, Dudás-Rekter Gabriella közösségszervező, Lits László, az NHSZ Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó Zoltán, a vármegyei polgárőrszövetség elnöke és Fürj János, a vármegyei rendőrkapitányság alezredese válaszolt a fórumon.

– Egy ilyen lakossági fórumon minden alkalommal szóba kerül az, hogy egy kisebb települést kell kezelnünk – kezdte Tasnádi Zoltán, a Széchenyi-lakótelep egyik önkormányzati képviselője.

– Tudni­illik a hétköznapokban elterjedt az a mondás, miszerint a Széchenyi-lakótelep egy kisebb város a városban. Ilyen tekintetben egy település életében mindig vannak olyan megoldatlan ügyek, melyek a városüzemeltetéshez köthetők. Igyekszünk mindenben helytállni, és a legtöbb problémáról tudunk, amiről pedig nem, az épp most keletkezik. Mindennek két oka lehet, az egyik az, hogy még nem ért oda a kivitelező az adott helyszínre, a másik pedig, hogy nincs rá forrás, ami megoldaná a problémát – tette hozzá.

A köszöntőket követően a lakótelep egyik közös képviselője szólalt fel, aki a Czakó Elemér úti pincék beázásáról panaszkodott.

– Sajnos egy nagyon nagy eső érkezése után a Czakó Elemér úton több háztömböt is érint az a probléma, hogy több centiméter magasan áll a víz a pincelejáratokhoz közel – vetette fel a problémát elsőként a közös képviselő.

– Nagyon aggódunk, hogy mindez a jövőben nagy károkat okozhat majd a pincékben, tartunk tőle, hogy a jövőben akár be is omolhatnak ezek a járatok...

Ezt követően egy másik helybeli is szót kért, akinek a közlekedéssel kapcsolatban akadtak észrevételei.

– A Széchenyi körúti vasúti átjárónál sajnos nincs jelzőlámpa, ami sokszor annyira megakasztja forgalmat – mondta az egyik helybeli. – Mindez azt eredményezi, hogy ezen a területen minden későbbi jelzőlámpánál meg kell állni. Továbbá a gyalogátkelőknél még mindig fennáll a vízelvezetés problémája a lakótelepen, ráadásul egyre nagyobb a gépkocsiállomány, ami szintén hatalmas gondokat okoz. Úgy gondolom, érdemes lenne több parkolót építeni.

A felszólalásokat követően Szalay Ferenc polgármester vette át a szót, aki kifejtette válaszait.

– Nemcsak a lakótelepen, hanem Szolnok belvárosában is sok esetben problémát jelent a parkolás – vette át a szót Szalay Ferenc. – Sajnos ebben a kérdésben több vita kerekedik az önkormányzat és a természetvédők között. Tudniillik ahhoz, hogy több parkolóhely legyen, sajnos a zöldterületekből kell elvennünk. Így kérjük mindenki megértését és együttműködését, dolgozunk azon hogy a jövőben több parkolót létesítsünk a városrészben. Másrészt a város csatornahálózata sajnos a legtöbb területen minimum hatvanéves, de akadnak helyek, ahol akár száz évet is eléri. Minderre a jövőben lesz egy száz­huszonhárommilliárdos programunk, melynek köszönhetően elindul a város csatornahálózatának felújítása. Bízunk abban, hogy ezek a tervek segítenek az említett problémák megoldásában.