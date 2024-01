A nehéz helyzetben élő Molnár Zoltán történetéről a Jászberényi Jótékonykodók Facebook csoportban olvastam. Sárközy Csabáné Béres Krisztina önkéntes segítő, a csoport működtetője hívta fel a figyelmet a nehéz sorsú férfi körülményeire, aki négy éve egy fűtetlen lemezkunyhóban lakik a Zúgónál.

Ezrek osztották meg a bejegyzést

– Zoli a légynek sem árt, nem bánt senkit. A fél lába teljesen elsorvadt, cukorbeteg. Ő nem áll ki táblákkal sehová, nem koldul, csak csendben, a hidegben vár a szebb napokra – írta Krisztina. Azt kérte, ha valaki tudna vinni Zolinak édesítővel ízesített meleg teát, megköszönné. Segélykiáltását eddig közel hétezren osztották meg a közösségi oldalon, a bejegyzés több mint félmillió embert ért el. Sokan közülük segítséget ajánlottak fel és példaértékű összefogás indult a jászberényi hajléktalanért.

Egy szürke-fehér cica az egyetlen társa

Vasárnap délután Krisztina közreműködésével meglátogattuk a férfit. Az Aprítógépgyárnál haladtunk végig autóval, majd onnan gyalog mentünk tovább, aztán egyszer csak a Zagyva gát mellett, a város irányában a fák között megpillantottuk a lemezbódét. A férfi nem volt egyedül, segítő, jó szándékú emberek vették körül.

A fedél nélkül élő férfi a hidegben vacogva, lilára fagyott kezekkel vette át az élelmiszercsomagot, amit vittünk neki. Nem tudott kijönni a konténerből, mert nagyon fájt a lába. Fáradt, megtört tekintete sokat elárult, a poklok poklát éli, ahonnan csak remélni tudja, hogy még van visszaút. Négy éve él a fémlemezekből összetákolt, fűtetlen lapos konténerben.

– Májusban leszek ötvenkét éves, mindig is Jászberényben éltem. Központi fűtés és csőhálózat szerelő a szakmám, több mint húsz évig a Hűtőgépgyárban dolgoztam, majd egy ideig vállalkozóknál találtam munkát, de voltam karbantartó is az egyik áruházláncnál – mesélte magáról Zoltán, akinek kisiklott az élete és idővel mindent elvesztett. Életútján rossz döntések sorozata, megromlott családi kapcsolatok, feldolgozatlan veszteségek vezettek a hajléktalan léthez.

Elmondása szerint egyik ismerőse javasolta neki, hogy húzza meg magát a Zúgónál található kis lemezbódéban. Hű társa egy szürke-fehér cica.

– Még a macskámra is gondoltak az emberek – mutatott a macskaeledelre a férfi, hozzátéve, rengeteg könyvvel lepték meg, mert tudják, hogy szeret olvasni. Azt is elárulta, hogy imád rajzolni, nyáron szívesen ül ki a gátoldalba és örökíti meg grafittal a táj szépségeit, valamint az ott sétálókat, futókat. Fürödni a Baptista Szeretetszolgálathoz jár, ahol a ruháit is kimossák.

Egy lakókocsit is felajánlottak neki

– Nagyon sokan meglátogattak az elmúlt napokban, örülök neki. Több felajánlás is érkezett az elhelyezésemre Jászberény környékéről, de nem szeretnék elmenni a városból, mindig itt éltem – mondta elcsukló hangon Molnár Zoltán, aki hálás, hogy gyűjtést indítottak egy lakókocsiért. Ha minden jól megy, a telektulajdonos engedélyével maradhat helyileg ott ahol, eddig, az ő biztos bázisán.

– Óriási az összefogás, hiszen nem csak Jászberényből és környékéről, hanem az ország számos pontjáról, például Szarvasról, Bajáról, Dömsödről, Szegedről, Budapestről, Érdről és Jánoshalmáról érkeztek felajánlások, sőt még Németországból is. Már egy évvel ezelőtt is megosztottam a beteg, hajléktalan férfi történetét a közösségi oldalon, de akkor alig jelentkeztek segítők. Most sokan megmozdultak. Többen meleg ételt, gyümölcsöt, teát hoztak Zolinak. Egy kamionostól egy melegítésre, fűtésre alkalmas napelemes készüléket, míg másoktól rádiót, elemlámpát, ruhákat, bakancsokat, könyveket kapott. Három nap alatt mintegy százötvenen látogatták meg a Zúgónál. Elhelyezésével kapcsolatban is érkeztek javaslatok. Egy felajánlásba kapott lakókocsi felújítására indítottunk gyűjtést. Lelkileg sokat jelent Zolinak, hogy beszélgetnek vele, megkérdezik mire van szüksége, hálás mindenért – számolt be a részletekről Sárközy Csabáné Béres Krisztina.

Többször kérte már a férfit, hogy éljen a menedékhely lehetőségével, az önkormányzat is ajánlott fel segítséget, de Zoltán nem fogadta el, mert nem akar kórházba, hajléktalanszállóra menni.

Segítői jobb körülményeket szeretnének neki biztosítani, mellette állnak, kísérik, erősítik lélekben, hogy a változás útjára tudjon lépni, de ezt Zolinak is akarnia kell. Sokan szorítanak, hogy jobbra forduljon a sorsa.

Leginkább néhány jó szóra vágyik

Látogatásunkkor Kiss Jánossal is beszédbe elegyedtünk. Mint mondta, miután megdöbbenve olvasta a lemezbódéban élő férfi történetét a közösségi oldalon, segítséget ajánlott fel.

– Megkerestem Zoltánt a Zúgónál. Amikor azt kérdeztem tőle, hogy mit hozzak neki, azt felelte, hogy mindennél többet ér, ha beszélgetek vele. Jó ember, nem bánt senkit – osztotta meg tapasztalatait János.

Közös erővel javítanának a hányatott sorsú férfi életkörülményein

A Jászberényi Jótékonykodók és a Segítsünk együtt Zolinak! Facebook csoportban folyamatosan tájékoztatnak a szervezők a segítségnyújtásról. Közölték, volt, aki egy lakókocsit ajánlott fel ingyenesen, igaz, a jármű felújításra szorul. A munkálatokhoz szükséges összeget adományokból szeretnék biztosítani, számlaszámot privátban küldenek a támogatóknak. Asztalost is keresnek, aki fel tudja mérni és el is tudja végezni a renováást. Kétkezi munkát vállaló lelkes közreműködőket is keresnek, akik többek között a környezet rendezésében segítenének. Ha a beérkező összeg meghaladja a lakókocsi felújításának költségeit, azt Zoltán további ellátására fordítják, szükség van egyebek mellett WC kialakítására, illetve az áram bevezetésére is.