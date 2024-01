Kiállítások, természetismereti játékok és kézműves foglalkozások, továbbá izgalmas ismeretterjesztő előadások várták az érdeklődőket a Bagolyfesztivál első napján, szombaton a Madarász Károly Művelődési Házban.

Az érdeklődők megtekinthették Kókay Szabolcs festőművész és madárillusztrátor festményeit, Dávid-Kiss Borbála kisújszállási természetfotós madaras felvételeit, de Albert Krisztián csontpreparátornak köszönhetően a szárnyasok felépítéséről is mélyebb képet kaphattak a látogatók. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága a kis liliket bemutató vándorkiállítással képviselte magát a rendezvényen, a Természettár jóvoltából pedig a hazai baglyokkal ismerkedhettek meg kicsik és nagyok.

Még gyöngybagoly köpeteket is kiállítottak

Forrás: Beküldött fotó

A gyerekeket is sokféle program várta, megtanulhattak baglyot rajzolni vagy kézműves foglalkozáson készíthettek madarat, megismerkedhettek az úgynevezett köpetekkel, a legkisebbek pedig bábszínházi előadást is nézhettek.

A Földesi Madársulinak köszönhetően az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg egy élő macskabagollyal és vándorsólyommal is.

Itt tartották meg a „Túrkeve és a baglyok” rajzpályázat eredményhirdetését, a pályamunkákat is bemutatva.

A rajzpályázatra számos munka érkezett

Forrás: Beküldött fotó

A szakmai előadásokon is természetesen a baglyok és a madarak álltak a középpontban, szó volt a madárfotózás rejtelmeiről is, még Sallai Róbert Benedek, Túrkeve polgármestere is beszélt a városban áttelelő baglyok védelméről.

A madarászok is tapasztalatot cserélhettek.

Vele is találkozhattak a résztvevők

Forrás: Beküldött fotó

A nap stílusosan „Bagolybankettel” zárult, ezt már étteremben tartották, a bűvészshow színesítette zenés-táncos bál egészen hajnali háromig tartott.

Vasárnap pedig bagolymegfigyelésre indulhattak a vállalkozó kedvű felnőttek és gyerekek. Mint az eseményen szintén résztvevő polgármester megjegyezte, a Túrkevén telelő baglyokból idén nagyon gyenge a felhozatal, de még így is közel háromszáz madár tölti náluk a telet. Sikerült is őket megfigyelniük nappali tartózkodási helyeiken.