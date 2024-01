Törökszentmiklóst kiterjedt tanyavilág veszi körül, ám az évek során egyre többen hagyták el a város külterületeit. Surjány, Bartapuszta, Szakállas, Óballa, de még Tiszatenyő felé is akadnak ingatlanok, melyeket ma már nem laknak, jellemzően ezekbe előszeretettel törnek be a tolvajok – tudtuk meg a Törökszentmiklós Városi Polgárőrségtől. Nem véletlen, hogy az önkéntes szervezet folyamatosan figyeli ezeket a területeket is, de mégsem innen érkezik a legtöbb panasz.

– Jellemzően inkább a keleti városrészben jellemzőek a betöréses lopások, szabálysértések, bűncselekmények. Emiatt tavaly ősszel új irodát nyitottunk ezen a területen, ahol négy, helyben lakó polgárőr segít a rend fenntartásában, a bejelentések kezelésében – tájékoztatott Kolozsi József, a törökszentmiklósi polgárőrség elnöke.