Egy esetleges teli találatos szelvény ezúttal még biztosan nem jelentené minden idők legnagyobb lottónyereményét, hiszen 2020-ban 6,5 milliárd forintot vihetett haza egy szerencsés játékos. A tét azonban ezúttal sem kicsi, hiszen a hétvégén 5,3 milliárd forint találhat gazdára.

A szolnoki lottózókban pénteken is folyamatosan adták egymás kezébe a kilincset a szerencsejátékok kedvelői. Pál Imréné is köztük volt, aki az évek során egyre inkább megkedvelte ezt a játékot.

– Megmondom őszintén, hogy fiatal koromban mindig is azt gondoltam, a lottózás a kezdők szerencséje – mesélte. – A kor előre haladtával viszont megváltozott a véleményem. Havi egyszer-kétszer már én is veszek egy szelvényt, vagy akár többet is. Úgy vagyok vele, miért ne adnám meg a lehetőséget magamnak. Bár a családunkban még sosem fordult elő nagyobb nyeremény, bízom abban, hogy egyszer sikerrel járunk. Ha úgy alakulna, hogy megnyerném, biztos a gyermekeim és az unokáim között osztanám szét, valamint olyan utazásokra is költenék belőle, amikre már régóta vágyom.

A szolnoki Kasza Csaba csak alkalomadtán vesz szelvényeket, de mindig bizakodva áll a szerencsejátékhoz.

– Csak az izgalom kedvéért lottózom – szögezte le mosolyogva. – Általában nem követem, épp mekkora nyeremény a tét, de amikor a minap a fülembe jutott, most milyen összegért játszhatunk, úgy határoztam, én is szerencsét próbálok. Egyébként nem csak emiatt szeretek az egyik szolnoki lottózóba járni, ugyanis ott gyakran összefutok az egyik kedves ismerősömmel, ami már önmagában is jó dolog.

Megkérdeztük: Mire költené a nyereményét?

Dr. Hauk Tibor, Szolnok: – Nem hiszek a csodás nyereményekben, de egy ismerősöm kedvéért öthetente feladok egy szelvényt a szolnoki Kossuth téri lottózóban. Úgy vélem, a jelenlegi öt milliárd forint aligha kerül hozzám, bár a családban többen is nyertek már nagyobb összegeket. Szóval az a gyanúm, ezúttal sem hozzám kerül a főnyeremény.

Dr. Hauk Tibor

Fotó: Nagy Balázs

Lakatos Róbert, Szolnok: – Én a próba szerencse elvet vallom. Spontán szoktam vásárolni lottószelvényeket. Különösebben nem motiválnak a nagyobb nyeremények, akkor játszom, amikor kedvem van hozzá. Ha nyernék öt milliárdot, biztos felkeresnék egy szakembert és kikérném a véleményét, mit tegyek ekkora összeggel. Szerintem egy átlag ember nem ért ennyire a pénzhez, ekkora összeget elherdálni pedig nagy veszteség lenne.

Lakatos Róbert

Fotó: Nagy Balázs



Czakó Jánosné, Szolnok: – Meg sem tudnám mondani, mióta lottózom, de biztosan több éve már. Egyszer volt egy hármasom, ám azóta nem nyertem. Azért bízom benne, hogy valamikor sikerül majd nagyobb nyereményt hazavinnem, úgyhogy most is vettem egy ötös lottót. Ha enyém lenne a főnyeremény, biztosan a családban osztanám szét az összeget és segítenék a helyi kórháznak is.