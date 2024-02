Az idei évtől a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) a Jászsági-főcsatorna halgazdálkodási hasznosítója. A szövetség halőri csoportjai azóta rendszeresen végeztek ezen a vízterületen is ellenőrzéseket, éjszaka is figyelve a csatornát. Nem is eredménytelenül: szombat éjjel, vasárnapra virradóan két orvhalászt sikerült megfogniuk.

– A halőröknek feltűnt, hogy amint csökkent a Tisza vízszintje, rögtön elkezdték csónakokkal „összejárkálni” a vermelőhelyeket, a tiltott kíméleti területeket, az erőmű alatti szakaszon, a parton is lehetett látni a lábnyomokat, és feltételezhető volt, hogy nem sétálni akartak a bokáig érő sárban. A csatornákon is észre lehetett venni mozgolódást – világított rá az intenzív ellenőrzés okára Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

A Jászsági-főcsatorna műtárgyánál talált hálót mutatják a halőrök

– Az elmúlt tíz napban szinte minden nap éjszakai szolgálatban voltak a kollégák, felváltva ellenőrizve az érintett helyeket. Ezúttal a Jászsági-főcsatornán sikerült tetten érni két férfit, a Tisza-tó alatt, a csatorna bevezető műtárgyánál. Mikor a halőrök odaértek, egy marázsaháló már be volt húzva a vízbe, a többit az elkövetők a halőrök láttán behajigálták a csatornába, de persze azokat is begyűjtöttük. Az orvhalászok a műtárgy alá, egy zsilipkamrába mentek be gumicsónakkal, ott feszítették ki a hálót. Oda egyébként életveszélyes beevezni, a csónak alatt több méter mély, örvénylő a víz, és olyan, mintha valami betonbunkerbe hatolnánk be a sötétben. A halakat odavonzza a csordogáló friss víz, és egy szűk területen úsznak át, így könnyebb megfogni őket. Most alig csordogált a víz, de van, hogy erősebb áramlásban is halásznak – számolt be róla az igazgató.

Mint megtudtuk, az egyik elkövető ismerős volt a halőröknek, mivel körülbelül másfél éve már találkoztak vele a Nagykunsági-főcsatornánál, ahol két illegálisan kihelyezett hálót figyeltek és rendőri segédlettel érték tetten a rapsicokat.

Mint a helyszínen az illető elárulta a halőröknek, az előző eset kapcsán első fokon kapott is büntetést, de azt megfellebbezte, így vár még az ítéletre.

– Hát… Nem valószínű, hogy jó pontot szerzett ez újabb lebukásával. Orvhalászaink egyike sem rendelkeztek állami halászjeggyel és területi engedéllyel, az elkövetés helyszíne pedig kíméleti területnek számít, ahol halászni és horgászni egyaránt tilos. Az elkövetők először azt mondták, hogy ők csak kirándultak, de miután a halőrök felszedték a hálójukat, elismertek mindent. Halőreink vasárnap reggel visszamentek a helyszínre, és nappali világosságban találtak további eszközöket, amiket éjjel az orvhalászok eldobáltak – mondta Donkó Péter.