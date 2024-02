Népszerű a lakosok körében a tészta, amit Rákóczifalván az önkormányzati tulajdonú tésztaüzemben készítenek. Jelenleg két dolgozónak ad megélhetést a tésztagyártás. Hat-nyolc -féle tésztát készítenek igény szerint.

Balláné Földi Stefánia, a tésztaüzem egyik dolgozója mutatja a kis üzletben kínált termékeiket

Fotó: Mészáros János

Egyik fő felhasználójuk egy közkonyha, mely több településen is karitatív módon oszt meleg ételt. Emellett természetesen a helyiek is vásárolják a jó minőségű tésztákat, melyeket hetente háromszor az üzem oldalában kialakított kis üzletben tudnak beszerezni, illetve a piacon is vásárolhatnak belőle.