Megérkezett az új polgárőr autó Öcsödre.

A tiszazugi nagyközségben negyedik alkalommal pályáztak a jármű beszerzésére. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a gépjárművásárlásra kifejezetten nagy szükség volt, korábban egy huszonkét éves autóval teljesítettek szolgálatot. Szilágyi Imre, az Öcsödi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnöke akkor elmondta, közel hétmillió forintot nyertek, egy Suzuki Vitara lágy hibridet szereztek be. azért is volt szükség terepjáróra, hiszen mezőgazdasági területeket, földutakat is bejárnak. Az autót a napokban átadták, már el is kezdték használni.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő közösségi oldalán úgy fogalmazott, az egyesület sikeresen pályázott a Magyar Falu Program Falusi Civil Alapjára, aminek köszönhetően egy új autót tudtak vásárolni. A fejlesztésnek köszönhetően immáron 2 autóval láthatnak el szolgálatot Öcsödön.