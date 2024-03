Túrkevén szeretik a sportokat. Rendszeresek a futó- és kerékpáros rendezvények a településen, telente jégkorcsolyázni lehet, de a városvezetés egyéb módon is elkötelezett az egészségtudatosság, a környezettudatosság tekintetében, fontos küldetésének tartja a kevi lakosok szemléletformálását. Ennek jegyében az Aktív Magyarország Program keretében ingyenes egészségnapot rendeznek március 23-án szombaton a Túrkeve Termál-és Gyógyfürdő területén.

A rendezvény délelőtt kilenc órakor kezdődik, egy egyre népszerűbb szabadidős tevékenység: a nordic walking bemutatásával. Aki kedvet érez rá, ki is próbálhatja, hiszen a Holt-Berettyó környékén egy vezetett túra is indul (5 km). Emellett egyéb sportokat is népszerűsítenek, így például pilates, jóga és vízitorna is rendelkezésre áll mozogni vágyók számára.

A fürdő területén 10 órától előadások várják az érdeklődőket, akik hallhatnak az allergiáról, a mozgás fontosságáról, a szorongásról, de dietetikus és méhész is segít a helyes és egészséges táplálkozási szokások kialakításával kapcsolatban.

Mivel Túrkevén sajnos igen korlátozottak a szűrési lehetőségek, a szervezők nagy hangsúlyt fektettek, hogy a lakosok a lehető legszélesebb körben tudjanak ezen a napon részt venni vizsgálatokon. A Magyar Vöröskereszt, a Mezőtúri Egészségfejlesztő Iroda szűrései mellett a Generali a Biztonságért Alapítvány szűrőbusza is rendelkezésre áll az érdeklődők számára és lesz lehetőség anyajegyszűrésre is. A szervezők gyógyteával és gyümölccsel is kedveskednek a kilátogatóknak, akiket március 23-án 10-16 óra között várnak a Túrkeve Termál-és Gyógyfürdőben.