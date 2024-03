Az innováció mindig is a vállalat sikerének egyik fő tényezője volt, és a Guinness Rekordok Könyvébe való bekerülés egy újabb izgalmas csúcspont, amely bizonyítja a Flirt H2 képességeit és úttörő technológiáját. A világrekorder vonat részben a Stadler szolnoki kocsiszekrény-üzemében készült. A Stadler hazai üzeme jelentős szerepet játszik a cégcsoport zöld technológiájú járműveinek gyártásában, hiszen az akkumulátoros és hidrogénüzemű járművek karosszériáinak nagy része Szolnokon készül magyar szakemberek magas színvonalú munkájával – áll a közleményben.

A Flirt H2 közel háromezer kilométert tett meg egyetlen feltöltéssel

Forrás: Stadler

A Stadler a Flirt H2 hidrogénvonatot először a 2022-es berlini InnoTrans rendezvényen mutatta be a nagyközönségnek. Számos részletes megoldást dolgoztak ki az üzemanyagcellák és a hidrogéntároló rendszerek integrálására a modern Flirt személyszállító termékcsaládba. Ezek a megoldások azóta alapos tesztelésen estek át, először Svájcban, majd nemrégiben az Egyesült Államokban, Coloradóban egy erre a célra létrehozott tesztgyűrűn.

A tesztelés befejezéséhez közeledve a vállalat nagyon szerette volna bizonyítani ennek az innovatív vonatnak a megbízhatóságát és a képességeit. Ennek érdekében a Guinness Világrekordot elbíráló csapat szoros felügyelete mellett kísérletet tettek arra, hogy új világrekordot állítsanak fel a hidrogénvonat tankolás vagy újratöltés nélküli hatótávolságára vonatkozóan.

Dr. Ansgar Brockmeyer, a Stadler marketingért és értékesítésért felelős ügyvezető alelnök elmondta: „Ez a világrekord a legkelendőbb FLIRT villamos motorvonat hidrogénes változatának, a FLIRT H2-nek az ideális hatótávolságát határozza meg. Ez egy óriási teljesítmény az egész csapatunktól, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy újabb világrekord-címet tudhatunk magunkénak.”.

Martin Ritter, a Stadler US Inc. vezérigazgatója is nyilatkozott a rekordról: „A Stadler az innovatív technológiák folyamatos fejlesztésének köszönhető alternatív hajtásrendszereivel a vasúti közlekedés jövőjére összpontosít. A hidrogén, mint tiszta energiaforrás használatával aktívan hozzájárulunk a környezetvédelemhez, és a jövő fenntartható és emissziómentes közlekedéséhez.”.

A Stadler a Flirt H2 hidrogénvonatot először a 2022-es berlini InnoTrans rendezvényen mutatta be a nagyközönségnek

Forrás: Stadler

A világrekord út március 20-án este kezdődött el, amikor a vonat elindult az első köreire a tesztpályán. A Stadler és az ENSCO mérnökeiből álló csapat egész éjszaka és a következő napon váltásban vezette a járművet. A vonat összesen kétezer-nyolcszázhárom kilométert tett meg több mint 46 órán keresztül, egyetlen tankolással.

Ezzel a Stadler Flirt H2 tartja hivatalosan is a világrekordot a hidrogénhajtású személyvonat által megtett leghosszabb távolságban, tankolás vagy újratöltés nélkül megtett távolság tekintetében. A rekordkísérletet a Colorado állambeli Pueblo városában található ENSCO tesztközpontban végezték, ahol a jármű a típusvizsgálati eljárásnak alávetette magát. A világrekord-kísérlet előtt, alatt és után részletes feljegyzéseket vezettek a pontos és átlátható bizonyítás érdekében.

A Stadler akkumulátros Flirt-modellje is Guiness-világrekorder lett

A Flirt H2 az SBCTA számára a Stadler második Guinness-világrekordot nyert alternatív meghajtású vonata. A Flirt Akku, az akkumulátoros Flirt-modell 2021 decemberében állította fel a leghosszabb, tisztán akkumulátoros üzemmódban, akkumulátoros motorvonattal megtett út világrekordját, 224 kilométert megtéve Németországban.