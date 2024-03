„Rendkívül megszaporodtak a lopások az utóbbi időben Zagyvarékason, de az elkövetőkkel nem csinálnak semmit” – ezzel a panasszal kereste meg hírportálunkat néhány helyi lakos, akik névvel nem szerettek volna kiállni a nyilvánosság elé. De elmondásuk szerint már kezd tűrhetetlenné válni a helyzet, néhányan kedvükre jönnek-mennek éjszakánként mások kertjében, és sokszor persze magukkal viszik, ami mozdítható. Mint mondják, volt, hogy kamerafelvételek is készültek az illetőkről, a felelősségre vonást azonban mégis mindig megússzák...

Összefogással oldhatják meg a problémát: új autót kapott a helyi polgárőrség, a járművet dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő (balra) adta át Polónyi László polgármesternek

Forrás: Beküldött fotó

– Valóban vannak ilyen gondok, de csak egy-két problémás családról van szó – nyilatkozta megkeresésükre Polónyi László polgármester, aki egyben a Zagyvarékasi Polgárőr Egyesület elnöke is.

Érthető, hogy a helyieknek már elegük van

– Úgy véljük, tudjuk, kik ezek a bizonyos személyek, de amíg nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy ők az elkövetők, addig nem tudnak ellenük hatékonyan fellépni – mondta hírportálunknak Polónyi László. – A kamerafelvételről sem olyan egyszerű egyértelműen azonosítani őket, mert megesik például, hogy beköti sállal a fejét az illető. Persze felismerik a lakosok, de a bizonyítás nehéz így. Beszéltem már én is olyanokkal, akik ellen él a gyanú, de persze mindent tagadtak. Sok kis értékű lopásról van szó. Az is megesik, hogy bár valaki látja a cselekményt, mégsem mer szólni, bejelentést tenni. Engem is többször megkerestek azzal, hogy látták, mi történt, intézkedjek, mondjam el én a rendőrségnek, ők inkább a háttérben maradnak. Vagy inkább a közösségi oldalon teszik közzé a történéseket. Így azonban nehéz eredményt elérni, bár nyilván érthető, hogy a lakosoknak elegük van...

„Vagy összefogunk, vagy nem lesz változás”

Polónyi László azt is hozzátette, a helyiek emlegetni szokták, hol a polgárőrség, ám egyszerre ők sem tudnak jelen lenni a település minden részén.

De mindenképpen próbálunk javítani a helyzeten, ehhez azonban a lakosok segítségére is szükség van. Vagy összefogunk, vagy nem lesz változás

– hangsúlyozta a településvezető.

Egy este alatt tizenhatan jelentkeztek polgárőrnek

A közbiztonság javítása érdekében a helyi polgárőrséget is szeretnék megerősíteni. Szerdán este tartottak is a községházán egy tagtoborzó összejövetelt, melyet összekötöttek az új polgárőrautó hivatalos átadójával. Mi sem mutatja jobban azt, hogy a téma nem hagyja hidegen a lakosokat, hogy szép számmal látogattak el az eseményre. Tizenhatan közülük jelentkeztek is polgárőrnek!

Az eseményre ellátogatott Szabó Zoltán, a vármegyei polgárőr szövetség elnöke is, aki a feladatokról beszélt, kiemelve, hogy a polgárőrök munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik.

Nagy reményeket fűznek az új autóhoz

Fürj János alezredes, a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetője is szólt arról, hogy a rendőrség legfőbb stratégiai partnere a polgárőrség, és üdvözölte a rékasiak törekvését.

Az új autót, melyet a Magyar Falu Programban elnyert mintegy hétmillió forint támogatásból tudtak megvásárolni, dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő adta át jelképesen Polónyi Lászlónak.