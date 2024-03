– Hogyan sikerül fejlesztéseket megvalósítani?

Pluszjuttatásokkal segítik az önkormányzati intézmények dolgozóit

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Az idei költségvetési tervezetünket alapjában véve meghatározta a 2023-as költségvetési rendeletünk végrehajtása és annak év közbeni változásai. A rezsiköltségek növekedésének kompenzálására a költségvetési törvényben megállapított támogatásként az általunk igényelt összegnek csupán az 1/8-át kaptuk meg, vagyis 400 helyett 50 millió forintot, emiatt rendkívül feszes és takarékos gazdálkodást kellett folytatnunk. Ugyanakkor adóbevételeink növekedése az év második felében nyugodt gazdálkodást biztosított számunkra, és megalapozta az idei költségvetési tervezetünket.

Sok-sok év után elérkeztünk oda, hogy minden olyan feladatot, ami előttünk áll – például a fejlesztéseket, a városüzemeltetéssel kapcsolatos teendőket – be tudtuk tervezni, ez jelentős erőssége a 2024-es költségvetésünknek.

– Az önkormányzathoz tartozó köztisztviselők, közalkalmazottak és A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók havi bontásban megkaphatják az adható juttatásokat (például cafeteria), ezen túlmenően minden intézményben illetmény- és pótlékemelésre is sor kerülhet, ami városi szinten több tízmillió forint. A polgármesteri hivatalban is tudtuk az eltérítés (többlet személyi juttatások) fedezetét biztosítani. Ugyanilyen eredménynek tekintjük, hogy magasabb összeget tudunk biztosítani utak, járdák fenntartására, karbantartására, sportalapra, illetve adottak a társadalmi, civil szervezetek részére azok a pályázati lehetőségek, amelyek a működésüket segítik, rendezvényeik, iskolai táborok megszervezéséhez járulnak hozzá.

– Milyennek látja jelenleg a város gazdasági helyzetét?

– Nagyon fontos számunkra, hogy a 2006-os évvel ellentétben – ahol október elsején üres kasszát vettünk át az elődeinktől – most képviselő-testületünk egyhangúlag kinyilvánította: a következő városvezetés számára idő- és feladatarányosan biztosítja az év utolsó negyedévére a szükséges forrásokat. Tehát az addig el nem végzett munka fedezetét biztosítjuk a költségvetésben. Ennek a szem előtt tartásával kívánjuk az idei gazdálkodásunkat optimalizálni.

Terveink között szerepel nyolc TOP pluszos pályázat megvalósítása 875 millió forint értékben. Ezek régóta vártak, s fontosak a város szempontjából.

– Ilyen a Kisújszállás, az élhető település program; az energetikai korszerűsítések; a hátránykompenzációs programok; a nappali ellátást biztosító épület komplex felújítása; a védőnői szolgálat új épületben történő kialakítása; a belterületi utak fejlesztése; valamint bölcsődei eszközbeszerzés. További három pályázatunk pozitív döntésére várunk, s akkor újabb 650 millió forintot tudnánk fejlesztésekre fordítani.

– A városban külső beruházások is zajlanak.

– Igen, a legjelentősebb az M4 építése, örülünk annak, hogy jól halad a kivitelezés. Bízunk abban, hogy amikor elkészül, az vonzerőt fog jelenteni majd a munkahelyteremtő beruházásoknak is, mert ebben lemaradtunk. Az élhető város feltételeinek biztosítása mellett a turizmus és az idegenforgalom is fontos a városvezetés számára, ennek érdekében a gyógyfürdőben is szeretnénk energetikai célú fejlesztésre pályázni, de más városi felújításokat is szeretnénk megvalósítani, amelyekhez keressük a forrásokat.