A rendőrök tizenkét településen, tizenkilenc helyszínen várták ezen a héten is a határvadászképzés iránt érdeklődőket – tudtuk meg a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától. Most szombaton még Mezőtúron is várják az érdeklődőket.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai vármegye szerte adtak tájékoztatást a toborzópontoknál megjelenteknek a szerződéses határvadász szolgálatról, a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról. A rendőrök valamennyi helyszínen jelentkezési egységcsomagot is adnak, ami a szerződéses határvadászok képzésével kapcsolatos bővebb tájékoztatással együtt elérhető a Police.hu oldalon.

Ezen a hétvégén, szombaton, a mezőtúri Kolbászkészítő Vigadalomba kaptak meghívást a toborzók, akik 10 és 12 óra között várják a képzés iránt érdeklődőket. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata továbbra is várja a jelentkezést.