Már nemcsak tavaszi, nyári, vagy kora őszi probléma lehet a kullancsok jelenléte a természetben, hanem az enyhe teleken is aktívak lehetnek ezek a betegségek terjesztésére is képes vérszívók. A közönséges kullancs ugyanis a magas páratartalmú levegőben életképes, a száraz meleg nem kedvez a pókszabásúak osztályába tartozó ízeltlábúaknak.

Egyre korábban támadnak a kullancsok, már tavasszal is érdemes védekezni

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW archív

Nagyobb arányú megjelenésük a késő tavaszi, illetve a nyári időszakban tapasztalható, főleg csapadékos időjárás esetén, ami elősegíti az elszaporodásukat.

Fontos a kullancs mielőbbi kiszedése

– Erdei túrák alkalmával használjunk kullancsriasztó szereket, bőrünkre és ruházatunkra juttatva. A riasztószereket mindig a használati utasítás szerint alkalmazzuk, amiből azt is megtudhatjuk, hogy milyen gyakran, hány óránként javasolt az adott készítmény ismételt alkalmazása. A hatóanyagra vonatkozó információkat is megtaláljuk a címkén. Annak érdekében, hogy a kullancsok a bőrfelületet nehezebben érjék el, kirándulások alkalmával viseljünk világos színű, hosszú ujjú, galléros inget, valamint sűrű szövésű, világos színű nadrágot. A világos színű ruházaton ugyanis sokkal könnyebb észrevenni a sötét színű kullancsokat. Az inget tűrjük be a nadrágba, a nadrág szárát pedig a zokniba vagy a bakancsszárba. Nagyon fontos, hogy a bőrbe fúródott kullancsot minél előbb felfedezzük, és eltávolítsuk – tanácsolta kérdésünkre a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

Mint írták, amennyiben időben sikerült eltávolítani a vérszívót, nem kerül be kórokozó a szervezetbe. A kullancs ugyanis a jellemzően csak a szúrást követő néhány óra múlva juttatja kórokozókkal fertőzött nyálát az emberbe.

– Az eltávolításhoz a legalkalmasabb eszköz egy vékony hegyű csipesz, mellyel a kullancsot a bőrhöz minél közelebb fogjuk meg – anélkül, hogy az potrohát összenyomnánk – majd lassú, de határozott mozdulattal húzzuk ki. Előfordul, hogy a kullancs kiemelésekor a bőrben marad az apró, visszahajló horgocskákkal rögzült szájszerv. Azonban ez már a kórokozó-átvitel szempontjából veszélytelen, ha nem tudjuk kivenni, akkor apró „szálkaként” viselkedik, így idővel magától kilökődik a bőrből – tájékoztatott a kormányhivatal.

Betegségeket is terjeszthetnek a kullancsok

Mint azt a kormányhivatal közölte, hazánkban a két legfontosabb, a kullancs által terjesztett emberi betegség a vírusos agyhártya vagy agyvelőgyulladás, vagyis a kullancsencephalitis, illetve a Lyme-kór.

– A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás az esetek jelentős részében tünetmentes, kisebb részében 7-14 napos lappangási időt követően, enyhe betegségtünetek, mint láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, émelygés, hányinger, hányás jelentkeznek, majd néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél azonban egy második, lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával járó szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 3-4. héten. Ennek tünetei a rossz közérzet, magas láz, erős fejfájás, a nyak merevsége, hányás, tudatzavar, izombénulás. A betegség ilyenkor kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel. Specifikus terápia nincs. A fertőzés védőoltással megelőzhető – írta a hivatal.

A kullancs által okozott Lyme-kór egyre gyakrabban előfordul

A Lyme-kór legjellegzetesebb, az esetek 60-80 százalékában előforduló klinikai tünete a vándorló bőrpír, amely általában 7-10 napos lappangási idő után a csípés helyén jelentkezik. A bőrelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdődik, majd a szélein terjedve, középen halványulva gyűrűt formál. A bőrjelenséget enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kísérheti, de felléphetnek nem specifikus tünetek is, például magas láz, gyengeség, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, esetleg nyirokcsomó-duzzanat, valamint idegrendszeri tünetek is.

Igen ritkán, a kezeletlen vagy nem megfelelően kezelt betegeknél napokkal, hetekkel, esetleg hónapokkal a kullancscsípés után idegrendszeri, mozgásszervi vagy a szívet érintő szövődmények, mint zsibbadás, végtagfájdalom, perifériás ideggyulladás, szívpanaszok jelentkezhetnek, de legtöbbször semmilyen társtünet nincs.

– Megfelelő adagban és ideig szájon át alkalmazott antibiotikummal általában jól gyógyítható. A betegség ellen nincs védőoltás – tájékoztatott a kormányhivatal illetékes osztálya.

Nőtt a kullancs okozta megbetegedések száma a vármegyében

Mint azt megtudtuk, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében kullancsencephalitisben 2022-ben 1 fő, 2023-ban 2 fő betegedett meg. Lyme-kóros megbetegedések száma vármegyénkben 2022-ben 34 fő, míg 2023-ban már 43 fő volt.

Ebben a korábban készült videónkban bemutatjuk, hogyan kell használni a kullancseltávolító kanalat.