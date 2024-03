Miközben többen már megkezdték telkeiken a helyreállítási munkákat, aközben az áradás kedden még erősen érződött a térségben. Ahol nincs aszfaltút, ott szúnyogkelesztő iszapban cuppogtunk, melynek szaga is beterítette a környéket. Fasorok, gyümölcsösök álltak vízben, a mélyebben fekvő utcák is az ártér vízébe futottak, mivel az ár a nyári gát felől tört be a területre.