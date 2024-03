Tavaszköszöntő térségi találkozót tartott a mozgáskorlátozottak martfűi csoportja, a környékbeli egyesületek és klubok is képviselték magukat a jó hangulatú napon. Ahogy a város közösségi oldalán írják, a Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár földszinti termébe Tiszaföldvárról, Cibakházáról és Szajolból is érkeztek, de a helyi nyugdíjasok is csatlakoztak a programhoz.

Jó hangulatban telt a tavaszköszöntő rendezvény

Forrás: Martfű Média