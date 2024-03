„Velünk nyer a város!” – hirdeti Törökszentmiklóson a Fidesz-KDNP, mely pártszövetség szombaton reggel a helyi piactéren mutatta be támogatott polgármesterjelöltjét, illetve a választókörzetek képviselő-jelöltjeit.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő a törökszentmiklósi piactéren mutatta be a Fidesz-KDNP által támogatott városi képviselőjelölti csapatot, köztük Kis Zoltán (balra) polgármesterjelöltet is

Fotó: Nagy Balázs

A sajtótájékoztatón Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy városukat szerető, a törökszentmiklósiak által köztiszteletben álló lokálpatrióta személyekből összeállt egy olyan csapat, mely mellé büszkén áll a Fidesz-KDNP pártcsalád.

– Elérkezett az idő, hogy a város életében változás álljon be, mert az elmúlt évek helyi politizálása miatt Törökszentmiklós több területen is lemaradásban van az ország hasonló adottságokkal rendelkező településeivel szemben. A pozitív irányba történő elmozdulást a városvezetői tisztségért a június 9-i választásokon függetlenként induló Kis Zoltán polgármester-jelölt jelenti. Mellé bátran áll a Fidesz-KDNP, illetve a közösen összeállított képviselőjelöltek mögé is – szögezte le Herczeg Zsolt.

– Törökszentmiklósiként azt tapasztalom, hogy nagyon sok tennivaló lenne a városban, mely az itt élők boldogulását segítené elő – mondta Kis Zoltán független polgármesterjelölt. – Ehhez megtaláltuk azt az összetartó csapatot, melynek elszánt akarata, bátorsága és ereje is van hozzá. Törökszentmiklós jelenlegi legégetőbb problémája, hogy az elmúlt évek alatt családok, főleg fiatalok vándoroltak innen el, mert nem találtak megélhetést. Húszezer fő alá csökkent a város lélekszáma, ez tragikus! Ezt a tendenciát meg kell fordítani, de legalábbis megállítani! – zárta Kis Zoltán.

A törökszentmiklósi polgármester-jelölt végül név szerint is felsorolta a Fidesz-KDNP által támogatott önkormányzati képviselő-jelöltjeit is. 1. számú választó választókörzet: Kovács Attila; 2. vk: Kókai Gábor; 3. vk: Bihari Zsolt; 4. vk: Erdei Gábor; 5. vk: Kovács László; 6. vk: Kore Zsolt; 7. vk: Ladár György; 8. vk: Békési Gábor.