Ha belejönnek, egy életen át tartó hobbi lehet a makettezés a fiataloknak is

Az eseményen több fiatal makettező is indult, a szervezők bíznak abban, hogy egyre többen választják ezt a szép hobbit.

– Nagyon bízom benne, hogy a makettezés felfutóban lesz. Egy kicsit most stagnál az indulók száma, de nagyon bízom benne hogy ez változik majd. A makettezés egy olyan hobbi, ami nagyon sok időt és kézügyességet igényel. A fiatalok közül nem mindenki próbálja ki, de aki igen, és ügyes benne, általában tovább folytatják, és felnőttként is visszatérnek hozzánk. Nem egy olyan makettezőnk van, akit én 8 évesen ismertem meg, és most a mesterek között indul. Mert eltelt azóta 20 év, és bebizonyította, hogy neki a mesterek között van a helye – mondta a makettezés jövőjéről Magó Károly zászlós, az esemény szervezője.