A csütörtök délelőtti ünnepségen Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere kiemelte: Tiszafüred büszke város, hiszen nagyon sok kiváló sportoló és tanuló fiatalja van, akiket a település hagyományaihoz híven most is elismernek.

Ujvári Imre

Forrás: Beküldött fotó

„Március 15. a fiatalok forradalma, március 15. a fiatalokról, a jövőről szól” - fogalmazott.

A díjátadó előtt a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda mutatta be Családi kör című ünnepi műsorát, amelyet követően összesen 49 elismerést adtak át a nívós eseményen csütörtökön délelőtt.

Benedek Gábor Díjban részesült:

Pető Hanna, kajak-kenu

Hanna fejlődése évről-évre töretlen és egyre magasabbra teszi magának az elérendő célokat. Jól kezeli a sikereket és csapaton belül is meghatározó a személyisége. A szorgalma mindenkinek példaértékű lehet, nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is.

Eredmények:

K-2 500 méteren Ifjúsági Európa bajnok;

K-1 1000 méteren Ifjúsági Európa bajnoki 2. hely;

K-1 1000 méteren Ifjúsági Világbajnoki 2. hely.

Felkészítő edző: Fülöp János

Benedek Gábor-díjas az idei évben:

Józsa János Zoltán kajak-kanu

Aki ismeri Józsa Jánost, az tudja igazán honnan indult és hova jutott. A kitartás és az akarat nála még jobban kiemelkedik és még a csoporton belül is kivívta magának az elismeréseket, amikor egyre jobb eredményeket ért el. Mindenben segíti csapattársait, a közösség értékes tagja.

Eredmények:

K-4 1000 méteren Vidéki Bajnok;

K-4 500 méteren Vidéki Bajnok 2. hely;

K-4 5000 méteren Magyar Bajnok 4. hely.

Felkészítő edző: Fülöp János

Az Év Edzője 2024-ben:

Fülöp János

Fülöp János a City-Gas Tiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület edzője.

1991-ben friss edzői papírral vette át a klub szakmai vezetését és a versenyzők felkészítését, mely feladatát nagy odaadással végzi a mai napig. A csapat tagjai egyre jobb eredményeket értek el, amelynek köszönhetően rövid időn belül országosan elismert utánpótlás bázissá fejlődött a klub.

A magyar bajnoki és diákolimpiai aranyérmek mellett a válogatottban is kiválóan teljesítenek a tanítványai. 2000-től kezdődően Világbajnokságokon, Európa Bajnokságokon és Világkupa versenyeken is öregbítették Tiszafüred hírnevét. A serdülő korosztály legrangosabb nemzetközi megmérettetéséről, az Olimpiai Reménységek Versenyéről is több alkalommal tértek haza győzelemmel versenyzői. Az egyesületi pontversenyben a tiszafürediek rendre az első húszban végeznek, 2023-ban 188 egyesületből a tizenötödikek lettek.

2023-ban tanítványai a hazai sikerek mellett nemzetközi szinten is kimagaslóan szerepeltek.

Fülöp Jánost, szakértelme elismeréseként a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Versenysport Bizottságának állandó tagjává is megválasztották.

A versenysport mellett sok energiát fektet a szabadidősport népszerűsítésébe. A 2000-es évek elején megjelenő sárkányhajóval számos program, versenyszervezésében részt vesz, ilyen például az Országos Sárkányhajó Roadshow, a gyerekek számára rendezett Sulisárkány program vagy a Tisza-tavi Rendőr Triatlon.

2020-tól a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel együttműködve elindította Tiszafüreden a VíziVándor programot. Az iskolás csoportokhoz szervezett egy hetes táborok révén több ezer táborozó látogatott a Tisza-tóhoz. Fülöp Jánosnak a kajak-kenu és szabadidősport népszerűsítésébe fektetett munkássága és tanítványai eredményei mutatják a díjra való érdemességét.

Számos fiatal kapott elismerést a csütörtöki díjátadó ünnepségen

Forrás: Beküldött fotó

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola kitüntetett kiváló tanulói:

Hajdu Anna

Nagy Tímea

Réz Adél

Jakab Levente

Nagy Levente Örs

Az általános iskolai kategória kitüntetettjei:

Pártl Nóra

Bajzáth Petra

Molnár Donát

Kertész Attila Noel

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Három Királyok Óvoda kitüntetettjei:

Fodor Alma

Garabecz-Berta Hunor

Molnár Lajos

A Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolája kitüntetettjei:

Kulcsár Tündér Réka

Gyenes Emília Vanda

Nagy Emma

Márton Tibor Balázs

A Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Kiváló Általános Iskolai Tanulója:

Godó Dóra

A Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András Technikum és Szakképző Iskola kitüntetettjei:

Fodor Gyula

Szabó Máté Csaba

Kocsis Ákos Péter

A Fekete László Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola kitüntetettjei:

Csesznok Adél

Szitai Kíra

Oláh Attila Levente

A Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola kitüntetettjei:

Rédei Ramóna

Rédei Szintia

Tiszafüred Kiváló Ifjúsági Sportolóinak Díjat átvehette:

Borbély Ivett Kata

Vitéz Hanna Hajnalka

Domokos László Dominik

Czinege Bence

Cziczelszki Alexandra

Dékány Lili

Borbély László

Illés Marcell

Rácz Maja

Juhász Zsombor

Sőregi Olivér

Serucza Márk

Virág Marcell

Fehérvári Boglárka

Tüdős Sára

Boros Bettina

Laki Noémi

Kovács Zsófi

Zabolai Alexa

Szabó Diána Petra

Tiszafüred Kiváló Ifjúsági Sportolói, megosztott díjazással:

Járdán Nikolett és Kis Viktória