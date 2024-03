A Frankofónia a franciául beszélő és a francia kultúrát ápoló emberek közösségének nemzetközi ünnepnapja. Ebből az alkalomból rendezik meg minden év tavaszán a Frankofón ünnepet.

Sokan ünnepeltek együtt

Forrás: Beküldött fotó

– Az idei rendezvény különlegessége az volt, hogy egyesületünk 35 évvel ezelőtt alakult meg, Jász-Nagykun Szolnok megye Picardia régióban való bemutatkozása után – utalt az idei ünnep fontosságára Bali István. A Jászkun-Picard Magyar-Francia Baráti Körök Egyesületének elnöke hozzátette: az esemény rendhagyó volt azért is, mert az idei, franciaországi olimpia kapcsán egy plakátversenyen is megmérették tehetségüket a fiatalok.

Látványos plakátok készültek

Forrás: Beküldött fotó

– A Paris 2024 címmel, középiskolásoknak meghirdetett olimpiai plakátpályázatunkra több mint félszázan küldtek be rajzokat a vármegye több középiskolájából. A zsűri szerint is igen kiváló, magas színvonalú alkotások születtek – számolt be az elnök, aki az ünnep másik részéről, a „Verssel és dallal határok nélkül” elnevezésű versenyről is örömmel mesélt.

– Évről-évre lelkes francia tanárok készítik fel a diákokat. Igy volt ez most is, immáron tizennegyedik alkalommal amikor öt szolnoki középiskolából és Jászberényből összesen harminc fiatal mutatkozott be versekkel, dalokkal, csoportos jelenetekkel – mondta el.

A színvonalas verseny „nyitányaként” Koháriné Izbéki Tímea és Hermann-Denke Borbála francia dalokból összeállított műsora ejtette ámulatba a hallgatókat. A versenyen Laurent Aguera, a Nouvelle Gazette de Hongrie főszerkesztője volt a zsűri elnöke, mellette Buday Bíró Melinda francia tanár és László Cecília, az Szolnoki Europe Direct vezetője értékelték a színvonalas előadásokat.

A Frankofón Ünnep résztvevői megkóstolhatták Jakobicz Józsefné aranykoszorús cukrászmester, az Auguste Escoffier Tanítványai rend tagjának finom süteményeit, melynek elkészítésében a Sipos Orbán Szakiskola tanulói is részt vettek. Aztán „kortyoltathattak” francia nedűkből Kolozsvári András kiváló borszakértőknek, sommeliernek köszönhetően, valamint kipróbálhattak több francia népijátékot is a Tesz-Vesz Ifjúsági és Gyermekalapítvány játékarzenáljából.