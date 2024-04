Mága Zoltán, Szolnok díszpolgára, Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, valamint meglepetésvendégei csütörtökön este jótékonysági koncertet adtak a Szolnoki Szigligeti Színházban. Az előadók és a hangverseny szervezői az est bevételét a húsz esztendős Csontos Csenge gyógyítására ajánlották fel.

Forrás: szoljon.hu

A kengyeliek csigát sodornak, a cibakházi standnál tepertős bodagot és meggypálinkát is lehet kóstolni, de a kiállítók elkalauzolnak a Tisza-tó kincsei között is az Aba- Novák Agóra Kulturális Központ előtti téren. Huszonötödik alkalommal rendeztek utazás kiállítást Szolnokon, a kétnapos programot a térségi települések bemutatkozása is színesíti.

Kigyulladt egy 100 négyzetméteres, lakatlan családi ház födémszerkezete mintegy 50 négyzetméteren csütörtök éjszaka Öcsödön, a Bercsényi Miklós soron. A tűz átterjedt a tetőszerkezetre is. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral számolták fel a káreseményt, eközben a födémszerkezetet is megbontották.

A művelődési házban tartották meg az Országjáró Gazdafórum kunmadarasi rendezvényét. Az eseményen Hubai Imre Csaba, a NAK vármegyei elnöke elmondta, legfőbb céljuk, hogy információkkal segítsék a gazdákat.

Hamarosan megkezdődik a a Fiumei úti iskola melletti két sor faház lebontása. Mindezzel a belvárosban egy, a modern igényeknek megfelelő parkolóterület jön létre, közben a zöldterületet is bővítik, mert a beruházással egy közparkot is létrehoznak.

Különc párost tartóztatott le a Szolnoki Járásbíróság. A 26 éves férfi és egy 20 éves nő azért verődött össze, hogy végigfossza a Jászságot, és nem is fogták vissza magukat. A duó letartóztatását a Jászberényi Járási Ügyészség kezdeményezte. Félő volt ugyanis, hogy a kiszabható halmazati büntetés nagysága miatt szökni, vagy rejtőzni próbálnak.

Rangos versenynek adott helyet péntek délelőtt a vármegyeháza, a „Kutassuk közös kincseinket!” idei vetélkedőjére a vármegye minden szegletéből, összesen 10 középiskola 33 csapata, valamint 16 általános iskola 60 csapata nevezett. Közülük 5-5 csapat jutott be a döntőbe.

A bölcsődék napja alkalmából rendezett ünnepséget a szolnoki önkormányzat. A bölcsődei dolgozók tiszteletére megtartott pénteki eseményen átadták a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérmeket.

A harmadik Shakespeare-fesztivál előadásait élvezhették az érdeklődők pénteken. A szolnoki Varga Katalin Gimnázium angol nyelvi lektora, tanára, Diana Senechal hívta életre az eseményt. A fiatalok a változatos, de Shakespeare-hez kötődő darabokat a Szigligeti Színház Színműhelyének színpadán tárták a nagyérdemű elé.

Két ember meghalt, miután három autó összeütközött a XVIII. kerületben, a 4-es főút Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető szakaszán, a Billentyű utcánál. A vétkes sofőr elmenekült, ezért hajtóvadászatot indítottak utána.