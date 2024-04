– Itt adjuk ki a vonatjegyet az utasoknak, és egyben ez egy büfé is – mutatta a kengyeli vasútállomás restijében Böröczné Kerekes Gabriella, aki immár 22 éve vezeti a vendéglátóipari egységet. Mint mondja, a vendégkör igen változatos, és nagyon hullámzó az is, hányan térnek be várakozás közben szomjat oltani, vagy beszélgetéssel elütni az időt.

Átvette a vasútállomás zöldfelületének karbantartását Kengyel önkormányzata, azóta egy helyi civil szervezet segítségével már virágokat is ültettek – mutatta Gál József polgármester

Fotó: Mészáros János

Búzás Lajos például elég gyakran, már törzsvendégnek számít a vasútállomás büféjében.

– Ez egy kis, családias hely. Két utazás közt elbeszélgetünk, miközben egy-két üdítő vagy ital elfogy, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy kis közösséggé vált. Én szeretek ide járni! – jelentette ki a helyi fiatalember.

– Mostanában gyakran volt elhanyagolt az állomás környéke, és mivel születésem óta Kengyelen élek, bízom abban, hogy jó irányba változik a helyzet – válaszolta egy másik, idősebb férfivendég arra a felvetésre, hogy az önkormányzat átvette a terület karbantartását a Magyar Államvasutak Zrt.-től.

Az állomás büféjében nemcsak innivalót és rágcsát, hanem vonatjegyet is lehet venni Böröczné Kerekes Gabriellától, aki 22 vezeti a helyet

Fotó: Mészáros János

– Szerintem jobb gazdája lehet az önkormányzat az állomásnak, mint a vasúttársaság, hiszen a közfoglalkoztatottak a többi közterülethez hasonlóan rendben tudnák tartani – mondta a peronon álló Zsuzsa, miközben befutott a várva-várt kis piros vonat is.

Az állomáson a frissen lenyírt gyep és a láthatóan nemrég ültetett rózsatövek arról árulkodtak, hogy az önkormányzat a közfoglalkoztatottak bevonásával, és egy helyi településszépítő csapattal, a Harmónia Klubbal már kezelésbe vette a területet.

– A MÁV-területek zöldfelületének karbantartását vállaltuk át, továbbá zajlanak az egyeztetések, hogy az épület kezelését is átvehesse az önkormányzat. A jelenlegi szerződés szerint mi nyitjuk és zárjuk az épületet, valamint a mellékhelyiség tisztaságáért is felelünk. Szeretnénk az épületet felújítani, hiszen eléggé rossz állapotban van már, a legrégebbi épületeink közé tartozik, olyannyira, hogy még egy századfordulós képeslapon is szerepel. Úgy vélem, nagyon fontos lenne ezt az akár közlekedés-, akár ipartörténeti szempontból fontos épületet megőrizni – indokolta a lépést Gál József polgármester.

Mint elmondta, a terv az, hogy az állami vasúttársaságtól a karbantartásért kapott évi 2 millió forintos összegből kicserélnék a nyílászárókat, valamint kifestenék az épületet.

Érkezik a kis piros, sokan használják a közösségi közlekedést Kengyelen, ezért is fontos, hogy minél esztétikusabb legyen az állomás épülete és környéke

Fotó: Mészáros János

– Azt szeretnénk, hogy aki áthalad a településen, vagy esetleg leszáll Kengyelen a vasútállomáson, úgymond pozitívabb benyomással gazdagodjon. Szerintem az önkormányzat azért lenne jobb gazdája a területnek és az épületnek, mert a MÁV egy óriási állami vállalat, sokkal nehezebb lehet kontrollálnia a különböző állomások karbantartását. Viszont az önkormányzatnak fontos, hiszen az állomás is a település részét képezi, vagyis, van egy lelki kötődése is hozzá, és felelősségérzete az állapotáért – hangsúlyozta a településvezető.

Hozzátette, az épület karbantartásának kérelmét is benyújtotta már a MÁV-hoz a kengyeli önkormányzat. A karbantartás átvétele egyébként nem csak a kengyeli állomásra, hanem a bagimajori megállóra is vonatkozik.