Az ifjak egy nagyon szép, összetett feladatra vállalkoztak, ugyanis a nyelvtudás mellett az előadói készségüket is megvillantották, hiszen a költészet nyelvén szólaltak meg, azaz verset mondtak – tudtuk meg Toldi Attila igazgatótól, aki arról is szólt, hogy Akkreditált Kiváló Tehetségpontként kiemelten fon­tosnak tartják a tehetségek felismerését, tehetségterületük erősítését, ezért az iskolában több tehetségműhelyt is működtetnek. A minőségi nyelvoktatás is kiemelt feladat, nyelvvizsgahelyként angolból vagy németből tehetnek itt a fiatalok írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát. Ezért is indították él évekkel ezelőtt ezt az idegen nyelvi versenyt.