– Tavaly október végén kezdődött a helyi vonatkozású tárgyak gyűjtése. A kiállítás fő célja a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, illetve a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete közös tárlata mellett bemutatni térségünk protokolláris értékeit.

A megyei és a szolnoki önkormányzat tárgyritkaságai a széleskörű nemzetközi kapcsolatok ápolása során kapott egyedi és értékes ajándékokat foglalják össze, valamint ezeket egészítik ki a testvérmegyei és -városi együttműködési megállapodások

– mutatta be az egyedülálló összeállítást a szolnoki tárlat főszervezője, a Damjanich János Múzeum marketing munkatársa.

Ádám Adrienn kiemelte: a kiállítás nagyobb része a helyi katonai protokolláris feladatokat bemutató szekcióra fókuszál. A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis gyűjteménye több területen érinti a tárlat tematikáját, ennek köszönhetően átfogó képet kapnak a látogatók a katonai protokoll sokrétű világáról.

– Ezért egy percig sem volt kérdés, hogy dr. Benkő Tibor honvédelmi minisztert szeretnénk felkérni a tárlat megnyitására, ami rendhagyó módon a zárvatartás idejére, az időbeosztásához igazítva, hétfői napra esett, és a Szolnoki Légierő Zenekar előadása révén igazán különleges esemény volt a Kossuth téren. A Protokoll és diplomácia kiállítást először a fővárosban láttam. Személyes kötődés miatt szerettem volna, hogy lehetőség legyen bemutatni Szolnokon is az eredeti tárgyakat felsorakoztató csodálatos gyűjteményt – folytatta Adrienn, aki 2018 óta tagja a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének.

A főszervező ezután arról beszélt, hogy nagy öröm a múzeumban látni egyebek mellett a fényűző királyi étkészletet, a gyémántkövekkel díszített érdemrendeket és a korabeli ízléses meghívókat.

Március közepéig – előre megjelölt időpontokban – több alkalommal szervez tárlatvezetéseket az intézmény, hogy a nagyközönség számára elérhetőbb legyen a diplomácia látványos, zárt világa. A diplomácia berkeit bemutató tárlat hátteréről a kiállítás kurátorát, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatóját is megkérdeztük.

Dr. Török Róbert elmondta: a jelenleg Szolnokon látható gazdag kollekció elsősorban az általa képviselt intézmény, több nagykövet, konzul, magánszemély, szakmai szervezet, és minisztérium gyűjteményén alapszik.

Ezenkívül a Külgazdasági és Külügyminisztérium könyvtárából is érkeztek tárgyak. Sőt, Budapest főpolgármesteri és főpolgármester-helyettesi protokollajándékok is megtekinthetők a vitrinekben.

– Az államfői protokoll bemutatásánál kiemelném, hogy a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeumból ugyancsak láthatók állami kitüntetések, melyeket annak idején Losonczi Pál államfő vehetett át. Továbbá a Magyar Nemzeti Múzeumból is kölcsönöztünk olyan protokollajándékokat, melyek zömmel államfőkhöz vagy miniszterelnökökhöz köthetők – taglalta az igazgató.

Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából ajándékozta ez azt üvegtálat George W. Bush amerikai elnök Fotó: Nagy Balázs

A Magyar Nemzeti Múzeum Egyedi Tárgyak Gyűjteményének tájékoztatójában olvashatunk az egyik impozáns darabról, George W. Bush amerikai elnök 2006-ban küldött ajándékáról.

Eszerint a most Szolnokon látható emléktárgy egy gravírozott kristálytál, amit az Amerikai Egyesült Államok elnöke küldött tisztelete jeléül a magyar nép számára az 1956-­os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából.

Mint írják, a nemzeti múzeum ezen gyűjteménye több jelentős, a jelenkori magyar politikatörténetet reprezentáló tárgyat is őriz, amiket kormányzati szervek adnak át az intézménynek. Számos kitüntetés érkezett a már említett kaposvári múzeumból is. Losonczi Pál egykori államfő kitüntetéseit illetően felkerestük dr. Varga Évát, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum munkatársát, aki Érdem és protokoll címmel tanulmányt is írt a politikusról és rangos elismeréseiről.

A történész azt közölte: a neki ítélt finn Fehér Rózsa Érdemrendet 1919. január 28-án báró Carl Gustaf Mannerheim régens alapította, majd módosította 1919-ben. A jelenleg érvényben lévő rendelet 1940. június 1-jétől eredeztethető, és azóta is folyamatosan adományozzák. Az érdemrenddel külföldiek és finn állampolgárok Finnországért tett szolgálatát ismerik el, illetve háborús időkben a küzdelemben tanúsított bátorságot.

A kitüntető címnek öt fokozata van: a nagykereszt, a parancsnoki első osztály, a parancsnoki, a lovagi első osztály, valamint a lovagi.

Megtudtuk azt is, hogy Losonczi Pál hivatalosan két alkalommal (1969, 1976) fogadta Magyarországon Kekkonen elnököt, 1982-ben pedig Mauno Koivisto elnököt. A finn államfő 1969-es látogatásának emléke az akkor kapott Fehér Rózsa Érdemrend nagykeresztje láncos, államfőknek adományozott változata. A magyar küldöttség 1971-es finnországi utazásakor kaphatta a nagykereszt fokozatot. Losonczi Pál feleségének – ugyanekkor – a Finn Fehér Rózsa Jelet adományozták. A Fehér Rózsa Érdemrendet egyébként a kor befolyásos politikusai közül többen is magukénak tudhatták. Így például II. Erzsébet angol királynő, Charles de Gaulle francia köztársasági elnök, Josip Broz Tito jugoszláv elnök, Leonyid Iljics Brezsnyev, a Szovjetunió vezetője, Hailé Selassié etióp császár, I. János Károly spanyol király és II. Margit dán királynő. De átvehette az elismerést Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára is.

A Szolnokon vendégeskedő Losonczi-gyűjtemény része többek között a portugál köztársasági elnök által adományozott Tengerész Henrik Érdemrend nagy aranylánca, a Mongol Népköztársaság Nagy Népi Hurálja Elnökségének Szuhebátor érdemrendje, a Perui Naprend briliánsokkal ékesített nagykeresztje és az argentin Májusi Csillagrend kitüntetés egyaránt.

A szentatyához kötődő tárgyat is bemutatnak

A Damjanich János Múzeum kiállítótérének különleges darabja egy fotel. A helyszínen megtudhattuk: II. János Pál pápa két alkalommal látogatott el hazánkba: 1991. augusztus 16–20. között, valamint 1996. szeptember 6–7. között. A szentatyát mindkét alkalommal a Magyar Honvédség 10446-os oldalszámú Mi-8PSz típusú helikoptere szállította. A kiállításban lévő fotel a helikopter utasteréből származik, ebben foglalt helyet a katolikus egyház vezetője.