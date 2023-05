Amint azt a program házigazdája, Lédeczi Dénes esperes-plébános atya és Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor orgonaművész elmondta, az előadás egyik apropója a templom elektromos orgonájának a megáldása volt, melyet a jelenlévő idősebb és ifjabb Virág István újított fel Gyöngyössy-Szabó Viktor Gábor közreműködésével. Mindketten az elektromos orgonaépítésben járatos mikroelektronikai szakemberek, illetve idősebb Virág István hangmérnöki gyakorlattal is rendelkezik, így a felújítással most már olyan, hangversenydarabok előadására is alkalmas hangszer szolgál a templomban, amellyel hosszú időre megoldódott az orgona gondja.

Az est programja Maurice Duruflé huszadik századi francia orgonaművész és zeneszerző Veni Creator című művével kezdődött, melyet Bach C Moll Passaglia és D dúr toccata című műve követett. Egy, a kórus által előadott latin himnusz elhangzása után Liszt Jacques Arcadelt reneszánsz kori francia-flamand zeneszerző művére írt Ave Maria című alkotása szólalt meg az orgonán, majd a Cantate Domino – Énekeljetek az Úrnak című latin nyelvű kórusmű hangzott el. A programot stílszerűen egy Finále, vagyis befejezés címet viselő orgonamű, Louis Victor Jules Vierne másfél száz éve született francia zeneszerző-orgonaművésznek, a párizsi Notre-Dame orgonistájának az alkotása, illetve közkívánatra egy ráadás orgonamű zárta