Hamar magával ragadta a Verseghy Ferenc Könyvtár gyermekrészlegébe látogatókat a többállomásos szabadulójáték január első hetében. Az olvasóterembe belépve az intézményre jellemző békés nyugalom fogadott, halk suttogások nesze vert fel csak a csendet. A hátsó helyiségben ugyanis két család is próbálkozott a feladatok megoldásával. Mint megtudtuk tavaly a téli szünetben szerveztek először szünidei lazulást a könyvtárban, már az első alkalom is igen népszerűre sikerült. A családok vissza-visszatérnek megoldani az újabb feladványokat.

Most egyebek mellett kincskereséssel, labdafogó játékkal, memória táblával készültek. Az egyik rejtvényt egy másodikos fiú az édesanyjával töltötte ki. Kérdésünkre elmondták, hogy sokat járnak a könyvtárba, leginkább könyveket kölcsönöznek, most mégis úgy gondolták, hogy bepillantanak a játékok közé is. Egy-egy megfejtést hosszú beszélgetés előzött meg közöttük.