Sokan ellátogattak a Síkban gazdag! elnevezésű háromnapos grafikai eseményre, melyet a Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesülete (KOVE) a Szolnoki Művészteleppel karöltve rendezett meg Szolnokon, a Gutenberg téri alkotótelepen. A március 8. és 10. között megtartott rendezvény legfőbb célja a műfaj népszerűsítése mellett a hazai grafika hagyományainak bemutatása volt.

Fotó: Kiss János

Pénteken Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó Kaptárbontás című könyvének bemutatójával kezdődtek az események, prof. dr. habil Szepessy Béla DLA grafikusművész könyvben szereplő illusztrációit élőben is felvonultatva, a képek még egy hónapig megtekinthetők.

Szintúgy a mai magyar grafika élvonalához tartozó Barta János, László János és Somorjai-Kiss Tibor grafikusművészek munkáiból nyílt kiállítás is.

Szombaton a grafikai technikák workshopján a „konyha litográfia” és monotípia fogásaival lehetett megismerkedni Szepessy Béla és Herczeg István grafikusművészek vezetésével. Vasárnap pedig az elmélet kapott főszerepet, a művészi grafikáról szóló szakmai előadások várták az érdeklődőket.

A Damjanich János Múzeum is várta tárlatlátogatásra a résztvevőket.

– Ez már a második ilyen rendezvényünk volt a Szolnoki Művésztelepen, melyet közösen szerveztünk – hangsúlyozta az ötletgazda Bugyi István József, a jelenleg harmincnyolc tagot számláló Képgrafikusok Olgyai Viktor Egyesületének elnöke.

2020-ban kerestük fel Verebes Györgyöt, hogy mi lenne, ha a frissen alakult egyesületünk és az alkotótelep együttműködésre lépne. Ez a kapcsolat odáig fajult, hogy a művésztelep lett az egyesületünk székhelye. Innentől megkezdődtek a közös rendezvények is.

– Nyaranta grafikai szimpóziumot is tartunk. Mi a grafikát szeretjük, ezért foglalkozunk vele, és úgy érezzük, a műfajt érdemes kicsit felkarolni, propagálni. A mai számítógépes világban is van létjogosultsága a hagyományos grafikának, de kevesebb az olyan közeg, ahol meg tud nyilvánulni. A Szolnoki Művésztelepen pedig évente legalább kétszer teret kap. Egy ilyen rendezvénynek, mint a mostani, nagy előnye, hogy a szakmabelieken kívül a laikusoknak is szól. Felettébb nagy érdeklődés mutatkozott mind a három napon, a kiállításmegnyitón és a workshopon is sokan voltak. Nagy örömömre, kicsik, nagyok, idősek, fiatalok egyaránt eljöttek, és jól érezték magukat – nyilatkozta Bugyi István József. Hozzátette azt is:

– Szeretnénk ezt a rendezvényt hagyományteremtő módon tovább vinni. Nyilván sok háttérmunkát igényel, hogy jól sikerüljön, és ha rajtunk múlik, biztos, hogy jövőre is itt találkozunk.

Verebes György, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője is szívügyének érzi ezt a rendezvényt, hiszen maga is grafikusként végzett a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán.