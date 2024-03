Az emeleti képtárban a múzeum munkatársai már előkészítették a különféle korabeli tárgyak élethű másolatait, hogy az előadás legizgalmasabb részeként ezeket kézbe véve a látássérültek is képet kaphassanak arról, mit is viseltek hajdanán a harcba indulók, milyen öltözéket, páncélt öltöttek magukra, mit tettek a fejökre, de még „kardot is ragadhattak”, sőt, puskákkal, pisztollyal, ágyúgolyókkal is megismerkedhettek tapintás útján.

A történelmi ismereteket dr. Bagi Gábor osztotta meg szép számú közönségével. A tárgyi emlékekkel való ismerkedés után a történész szakember a szolnoki csata eseményeit is felelevenítette. Újonnan szerzett ismereteikről a résztvevők rövid kvíz formájában adhattak számot.