Fiatalon futballozott a helyi grundokon és a tanoda csapatában, mikor is felfigyelt rá a Szolnoki MÁV akkori edzője. Először az ifiben vitézkedett, majd 1938. október 30-án a felnőttcsapatban is bemutatkozhatott. A Pulyka becenévre hallgató Szűcs a magyar ifjúsági válogatottnak 1939. szeptember 24-én lett először tagja, majd 1941. március 23-án, 19 esztendősen, Belgrádban már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott.

Forrás: Megyei Levéltár