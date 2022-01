A csapatokban Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Mezőtúr, Szajol, Szolnok, Tápiógyörgye, Tiszajenő, Tiszafüred, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas jelenlegi és régi játékosai léptek pályára. Antal Gábor, a Szolnoki MÁV korábbi NB I-es játékosa a Keselyűk csapatát erősítette. Acsapatok két négyes és két hármas csoportban 20 perces meccsekkel körmérkőzést játszottak. A csoportonkénti első kettő jutott a nyolcas, kieséses táblára.

Eredmények

“A” csoport

Az “A” csoport reggel 7-kor kezdődő nyitó mérkőzésén a tiszajenői Normál FC 4-2-re verte a tápiógyörgyei Barátokat. A két újszászi csapat, az All in és az Imperiál 2-2-vel ikszelt. Az All in később két szűk győzelemmel csoportelsőként jutott tovább. A Normál FC 4-3-as Barátok elleni győzelme továbbjutást ért.

Az „A” csoport eredményei: Normál FC– Barátok 4-2, Imperiál – All in 2-2, Normál FC – All In 0-2, Imperiál – Barátok 3-4, Normál FC– Imperiál 5-2, All in – Barátok 2-1

Végeredmény:

1. All in 3 2 1 – 6-3 7

2. Normál FC 3 2 – 1 9-6 6

3. Barátok 3 1 – 2 7-9 3

4. Imperiál 3 – 1 – 7-11 1