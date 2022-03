Az NB I/B Piros csoportjának 25. fordulójában a jászberényi együttes óriási csatában verte a vendég MAFC csapatát.

Az első félidőben inkább a vendégek domináltak, a térfélcsere után viszont már egymás nyomában loholtak a felek. A zárófelvonásban 70–74-es állás után Olasz Ádámék egy 11–0-s rohammal átvették a vezetést, amit már később nem adtak ki a kezükből.

Elismerésem a MAFC csapatának, nagyon jó mérkőzést játszottunk velük – mondta Olasz Ádám, a JKSE centere.

– Az első félidőben sok hibát követtünk el, így megérdemelten vezettek a vendégek. A harmadik negyedben kezdtünk jól játszani, ekkor keményebben védekeztünk, és a lepattanózásban is feljavultunk. Azt is elbírtuk, hogy az ellenfelünk egy 14–0-s rohanással fordítani tudott. Ehhez kellett a közönség segítsége is. Köszönjük szurkolóinknak, hogy bárhogy alakul a mérkőzések állása, mindig velünk vannak, és a kritikus pillanatokban mindig sokat segítenek.



Földi Sándor: – Kemény mérkőzésre számítottam, és az is lett. A MAFC remek csapat, tapasztalt, rutinos edzővel és jó játékosokkal. Négy magas emberrel kezdtek, ami megzavart bennünket. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzés sokkal jobb játékvezetést érdemelt volna. A második félidőben keményebben játszottunk, de voltak megtorpanásaink. Szerencsére a közönségünk ezúttal is fantasztikus volt, és a legfontosabb pillanatokban mindig kisegített bennünket. Ezzel megvan a második helyünk, de nincs megállás, vasárnap a BKG Príma Akadémia ellen, idegenben is győzni szeretnénk. Azután pedig jöhet április elején a rájátszás.



Garai Péter: – Tudtuk, hogy egy nagyszerű csapat ellen kell játszanunk, melyet egy rutinos, jó edző irányít. Posztonként is több játékosuk van, és kiváló összetételű a keretük. Remekül kezdtünk, jól ment a dobás, és a félidőben vezettünk. A harmadik negyedet nagyon puhán kezdtük, és erre a hazaiak ráéreztek. Keményítettek a játékukon, és erre rosszul reagáltunk. Igazán furcsa volt a játékvezetés is, amihez talán a hazaiak jobban alkalmazkodtak. Egyébként egy sportszerű, jó mérkőzést játszottunk.



Jászberényi KSE–MAFC 92–86 (18–28, 20–15, 32–26, 22–17)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 500 néző.

Vezette: Vida, Nepp, Marton.

Jászberény: Várbíró, VEL­KEY 16/6, Meleg 9/3, DJUKICS 17/6, OLASZ 19.

Csere: LEWIS 13/3, Kucsora 10/6, Nagy S. 5/3, Rosic 3/3, Homoki.

Edző: Földi Sándor.

MAFC: TÓTH P. 20/9, PFANDLER 8, Bordács 4, Kovács Á. 5/3, CSAPAI 23/9.

Csere: Lakits 11/3, Polgárdy 8/6, Herló 3/3, Misek 2, Komma 2, Biber.

Edző: Garai Péter.

További eredmények: Nagykőrös–PVSK 78–68, Bp. Honvéd–Pápa 78–72, TF-BP–BKG Príma Akadémia 82–88, NKA Pécs–Vasas 85–78, Baja–Salgótarján 63–100, Óbudai Kaszások–Veszprém 96–78.