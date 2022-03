Az első félidőben inkább a vendégek domináltak, a térfélcsere után viszont már egymás nyomában loholtak a felek. A záró felvonásban 70–74-es állás után Olasz Ádámék egy 11–0-s rohammal átvették a vezetést, amit már később nem adtak ki a kezükből.

Földi Sándor, a Jászberény edzője azt mondta értékelésében:

Kemény mérkőzésre számítottam és az is lett. A MAFC nagyon jó csapat, tapasztalt, rutinos edzővel és jó játékosokkal. Négy magas emberrel kezdtek, s ez megzavart bennünket. Ezzel együtt azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzés sokkal jobb játékvezetést érdemelt volna. A második félidőben sokkal keményebben játszottunk, de voltak megtorpanásaink. Szerencsére a közönségünk ezúttal is fantasztikus volt, s a legfontosabb pillanatokban mindig kisegített bennünket. Ezzel megvan a második helyünk, de nincs megállás, március 27-én BKG Príma Akadémia ellen idegenben is győzni szeretnénk. Azután pedig jöhet április elején a rájátszás.

Jászberényi KSE–MAFC 92–86 (18–28, 20–15, 32–26, 22–17)

Jászberény, Belvárosi Játékcsarnok, 500 néző.

Vezette: Vida, Nepp, Marton.

Jászberény: Várbíró, VELKEY 16/6, Meleg 9/3, DJUKICS 17/6, OLASZ 19.

Csere: Lewis 13/3, Kucsora 10/6, Nagy S. 5/3, Rosic 3/3, Homoki.

Edző: Földi Sándor.