Másodosztály

Eredmények. 20. forduló: Team Zero–Vörös Ördögök 1–1, Papírforma–Szolnoki RK 5–0, AC Baci–Dream Team 0–11, Népsport–AMT 6–9, Germersdorfi Nagykörű–Danyi Optika 1–3, Nesztor Autó–Laune 2–1, szabadnapos: Mozaik Kerámia, Brilliant–Csontos elhalasztva.

21. forduló: Szolnoki RK–Laune 5–2, Vörös Ördögök–Brilliant 1–2, Papírforma– Népsport 18–0, Dream Team– Germersdorfi Nagykörű 16–1, Csontos–AC Baci 11–4 Mozaik Kerámia–AMT 1–1, Danyi Optika–Nesztor Autó (elhalasztva), szabadnapos: Team Zero.

A bajnokság állása: 1. Papírforma 55 pont, 2. Csontos 46, 3. AMT 41, 4. Nesztor Autó 37, 5. Dream Team 36, 6. Laune 30, 7. Szolnoki RK 30, 8. Brilliant 27, 9. Mozaik Kerámia 26, 10 Danyi Optika 22 11. Germersdorfi Nagykörű 22, 12. Vörös Ördögök 18, 13. Team Zero 15, 14. Népsport 6, AC BACI 3. pont.



Harmadosztály

Eredmények. 16. forduló: Kormányhivatal–Kovács Tüzép 6–0, Kés Villa Real–Zöldparadicsom 11–4, Non Stop Vill Team–Rokkant Jók 4–3, Fegyi Brothers –Besenyszög 3–3, Vád-Law–Fire Oil 2–6, Trakció–ODBE-Corso Verona Fc 1–5, SRS–Bad Boys 3–5.

17. forduló: Fegyi Brothers–Bad Boys 4–1, Zöldparadicsom–Rokkant Jók 6–10, Kormányhivatal–ODBE-Corso Verona FC 0–4, Vád-Law–Kés Villa Real 1–7, Trakció– Fire Oil 0–6, SRS–Kovács Tüzép 9–3, Non Stop Vill Team–Besenyszög 1–4.

A bajnokság állása: 1. ODBE-CORSO Verona 46 pont, 2. Fire Oil 34, 3. Kés Villa Real 34, 4. Bad Boys 32, 5. Non Stop Vill Team 32, 6. SRS 29, 7. Rokkant Jók 27, 8. Besenyszög 27, 9. Kormányhivatal 23 , 10. Fegyi Brothers 22, 11. Vád-Law 14, 12. Zöldparadicsom 10, 13. Trakció 8, 14. Kovács Tüzép 4 pont

Szeniorok

Eredmények. 8. forduló: Műszol–Stabil FC 0–6, HYAB 4 cent–CASTRUM–EX 11–2, Keszau–Oldsmobile 2–2, szabadnapos : Jazz Étterem.

A bajnokság állása: 1. HYAB 4 cent 21 pont, 2. Oldsmobile 13, 3. Keszau 11, 4. Castrum-ex 10, 5. Stabil FC 3, 6. Jazz Étterem 0, 7. Műszol 0 pont.