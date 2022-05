Tehát a negyedik felvonásnál tartunk, és a kecskeméti csapat 2–1-re vezet az Olaj ellen. Nézzük a többi párharcot is. Némi meglepetésre az Alba Fehérvár pályahátrányból indulva gyors egymásután háromszor is legyőzte a Sopront. A címvédő Falco KC a Szeged ellen, míg a Körmend az Oroszlánnyal szemben áll jobban, az előbbiek idegenben, míg az utóbbiak hazai pályán biztosíthatják be elődöntőbe jutásukat. A kecskeméti alakulat is szeretné lezárni a páros csatát otthonában, erről is beszélt a klub honlapján Forray Gábor edző:

– Az Olajbányász rendkívül fizikális gárda, főleg a tábla alatt, és mi pont ott vagyunk most egy játékossal kevesebben. Ezt a feladatot kell most megugrani, valamint figyelni arra, hogy jól rendeződjünk vissza, ne engedjünk könnyű és gyors kosarakat a szolnokiaknak. Ezt az első két meccsen maradéktalanul megoldottuk, ezúttal is ezt kell tennünk. Végig magas koncentrációra lesz szükség, akkor fogunk tudni nyerni.

Forray edző já­té­kos­neveket nem mondott, de mint tudjuk, Jaka Klo­bu­car és Rasztko Dra­mi­csanin egyaránt sérüléssel bajlódik. Tegyük hozzá, hogy az Olaj keretéből Taiwo Samuel és Zsíros Péter már régóta maródi, Pongó Máté pedig a negyeddöntő első, míg Pallai Tamás a második meccsén dőlt ki a sorból.