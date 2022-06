A Jászberény rövid nyári pihenőt követően hétfőn megkezdte felkészülését az új, 2022–2023-as NB III.-as szezonra Német Gyula irányításával. Ahogy az lenni szokott ilyenkor, a keret még javában formálódik, azonban már biztos, hogy az eddigiekhez képest is nagyobb mértékben cserélődik ki a gárda összetétele.

Az elmúlt idény nyeretlen tavaszi féléve után a július 31-én kezdődő új pontvadászatban alighanem nyugodtabb szereplésben bíznak a klubnál, ennek érdekében pedig mindent meg is tesz a kék-fehérek vezetősége. Annál is inkább, hiszen az elsődleges cél ezúttal egy erős és stabil középcsapat kialakítása lesz.

Információink szerint nyolc labdarúgó is másfelé veszi az irányt. A már általunk is megírt Szanku Kristóf klubváltása mellett további három, a tavasszal alapemberré váló játékos is távozott a gárdától. Nagykanizsára teszi át székhelyét Szanyi Krisztián, a berényieket 15 (!) évig szolgáló védő, míg poszttársa, Tóth Olivér tanulmányai miatt Budapest környéki gárdát keres, valamint eldőlt az is, hogy Erdős Gábor sem marad a klub kötelékében. Rajtuk kívül biztossá vált, hogy a tavaszi keretből Balla Zoltán, Lakatos Dávid, Micskó Márk és Papp Norbert is másutt folytatja pályafutását.

Jól látható tehát, hogy az előttünk álló pár napban a tervezett húszfős keretre (18 mezőnyjátékos, két kapus) alapos vérfrissítés vár, ugyanis hét mezőnyjátékos mellett egy kapus érkezése is várható.

A kiszemeltekkel már gőzerővel zajlanak a tárgyalások, s mint megtudtuk, ezúttal elsődleges szempont volt, hogy – legalább – harmadosztályú, többéves tapasztalattal rendelkező focistákat szerződtessenek. Magyarán rögtön bevethető, rutinos futballisták igazolása várható, akik az alapemberekkel, illetve saját nevelésű fiatalokkal kiegészülve stabil gárdát alkothatnak rövid időn beül.

Az előző heti erőnléti teszteket követően a hétfői első közös gyakorláson több próbajátékos is szerelést öltött, akik sorsáról a szakmai stáb később dönt.

Az ezen a héten mindennap tréningező együttes programjában jövő hét szerdán már edzőmeccs is szerepel, amit a lassan hagyománnyá váló szarvasi edzőtábor követ majd.