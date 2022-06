Vízilabda 5 órája

Távozik Zsivko Gocics edző Szolnokról, átalakul a játékosállomány is

A Magyar Kupa-ezüstérem után nem jutott be a bajnoki döntőbe a Szolnoki Dózsa vízilabdacsapata, amely az elődöntő után a bronzcsatát is elveszítette, így negyedik helyen zárta a bajnoki szezont. Ráadásul következő évadra, alaposan átalakul a játékosállomány, és mint már hírportálunk is megírta, a távozó vezetőedző, Zsivko Gocics helyét az eddigi másodedző, Hangay Zoltán veszi át.

Zsivko Gocicsot eddigi segítője, Hangay Zoltán (ülő sor, balra az első) váltja a szolnoki csapat kispadján Fotó: Kiss János

A változásokkal kapcsolatban Kovács Istvánt, a szolnoki klub szakmai igazgatóját kérdeztük. – Mint tudjuk, Zsile, vagyis Zsivko Gocics vezetőedző másutt próbál szerencsét, játékosként és edzőként is nagyszerű eredményeket ért el csapatunkkal – mondta Kovács István. – Zsile új kihívásokra vágyik, mindenképp váltani akart. A helyét saját nevelésű trénerünk, Hangay Zoltán veszi át, segítője Vincze Gergő erőnléti edző lesz, aki ugyancsak évek óta dolgozik klubunknál. A szakember megerősítette hírportálunk információit, hogy az elmúlt évad csapatából három meghatározó vízipólós, a válogatottal a közelgő világbajnokságra készülő Nagy Ádám a Ferencváros, Konarik Ákos a Vasas soraiba igazol, míg Angyal Dániel az OSC csapatával tárgyal. Gárdonyi András kapus pedig a Fradi szakmai stábjában fog dolgozni a jövőben. Mellettük a holland Bilal Gbadamassi és a két horvát játékos, Kristijan Milakovic és Ivan Zovic is másutt folytatja pályafutását. Természetesen lesznek érkezők is – folytatta Kovács István. – Közülük a legismertebb az olimpiai bronzérmes bekk, Pásztor Mátyás, aki hét év távollét után a BVSC-ből tér vissza klubunkhoz. Józsa Ottó kapus egykoron Szolnokon nevelkedett, majd évekig a Pécs kapuját védte, nyártól ismét a mi játékosunk lesz. Szintén a BVSC-től igazoltuk a center Ágh Györgyöt. Mellettük juniorválogatottak sora, Vizsmeg Zsombor Miskolcról, Belényesi Dávid és Vámosi Bertold Újpestről igazol sorainkba. Nem feledve, hogy elmúlt évadbeli csapatunkból Jansik Dávid, Kovács Gergő, Teleki András, Bányai Márk, Schmölcz Norman, Pető Attila, valamint Szeghalmi Zsombor továbbra is bennünket erősít. Egy biztos, szerényebb költségvetéssel dolgozunk, mint az elmúlt évadban, de nincs eredménykényszer. Meglátjuk, hogy fiatal edzővel és egy megfiatalított csapattal milyen eredményt fogunk elérni a honi bajnokságban és a nemzetközi színtéren, az Eurokupában.

Hamarosan nekilát a felkészülésnek az újjászabott csapat Hangay Zoltán a klub saját nevelésű edzője, mindössze 33 esztendős, játékoskorában többszörös magyar bajnok és BL-győztes csapattag volt, az utánpótlás mellett nyolc éve dolgozik, és négy évig volt Zsivko Gocics segítője. – Vincze Gergő kollégámmal már javában tervezzük a felkészülést, június végén találkozunk a fiúkkal, egy hétig együtt dolgozunk, majd a következő két hétben mindenki egyénileg fog edzeni, július közepétől pedig megkezdjük az alapozást – vázolta a következő időszak feladatait. – Új lesz nekem is és a csapatnak is, nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a kulcsjátékosokkal együtt a gólok hetven százaléka távozott csapatunktól. Sokat kell melóznunk, ez lesz a kulcs. A fiúkkal együtt élni akarok a felkínált lehetőséggel.

