A Karcag szinte rajt-cél győzelmet aratott az elmúlt idényben a megyei első osztályban, így az NB III. Keleti csoport rég nem látott vendéggel bővült a 2022–23-as bajnokságra. Nagy az öröm most a településen, amelyre a feljutáson túl a tervekben szereplő és megépülésre váró sportkomplexum ad okot. A csapat nemcsak osztályt, edzőket is cserélt az utóbbi egy évben, Ludánszki Istvánt az előző idény közepén Simon Antal, őt pedig most, a harmadosztály kezdetére Igor Bogdanovics váltotta a vezetőedzői poszton.

– A DVTK együttesétől való távozásunk után sokat gondolkodtam azon, hogy Kondás Elemértől, akinek régóta segítője vagyok, és akit nagyon tisztelek, külön válva hogyan boldogulnék első számú edzőként – kezdte mondandóját az új tréner.

Azután jött egy lehetőség, Vadicska Zsolt felhívott, és megkérdezte, hogy érdekelne e a munka Karcagon.

Ezt követően már gyorsan pörögtek az események, hamar elfogadta a felkérést az egykori debreceni futballista, aki – mint mondta – meg akarta mutatni, elsősorban magának, hogy képes rá, és Karcag az a hely és pont az a csapat, amellyel bizonyíthatja alkalmasságát.

– Képben voltam a csapatot illetően, hiszen már korábban is több debreceni játékos futballozott itt – fogalmazott Bogdanovics.

Az új tréner szerencsésnek vallja magát abból a szempontból is, hogy olyan keretet sikerült kialakítani, amelynek játékosai közül sokan már régóta ismerik egymást, azok pedig, akik nem kötődtek másokhoz, szerinte gyorsan beilleszkedtek.

Hatalmas személyi változások történtek az együttes háza táján, hiszen huszonegy (!) új játékos érkezett, mindössze négyen maradtak tavalyról, és őket egészítik ki azok a 18 éves fiatalok, akik közül egynek mindig a pályán kell majd lennie a szabályok szerint.

Sima, gondoktól mentes bentmaradásban bíznak Karcagon, amely gárdában benne lehet egy esetleges előkelőbb helyezés is. Futballpályájuk építése miatt a karcagiak Püspökladányban vagy Balmazújvárosban játsszák a hazai mérkőzéseket, ez a napokban eldől majd. Utóbbit egyébként jobban szeretnék, hiszen ott minden feltétel adott mérkőzéseik lebonyolításához.

Arra a kérdésre, hogy a bajnokságra való felkészülés hogyan sikerült, Bogdanovics elmondta: bár gyakorló meccseik java részét megnyerték – az utolsót épp elbukták – a bajnoki mérkőzések fogják megmutatni valódi erejüket. Az edző – bár ismeri a magyar mondást, miszerint a rossz főpróba után jöhet majd a jó előadás – nem ebből indul ki.

Sokkal inkább a befektetett munkában hisz, és játékosaiban, akiktől mindig százszázalékos hozzáállást vár.

Kiemelte: nem tesznek különbséget az ellenfelek között, és minden esetben a következő meccsre koncentrálnak. Tudja, hogy az első fordulóban megyei rangadó vár rájuk Tiszafüreden, de ugyanolyan harcos felfogást remél ezen is játékosaitól, mint a bajnokság további találkozóin. Egy biztos: Igor Bogdanovics érkezésekor támadójátékot ígért, így nem lenne meglepő, ha az első forduló Tiszafüred–Karcag találkozója nem csak rangadót, de látványos futballt is hozna.

A Karcag idénykezdete egyébként nem tűnik könnyűnek. A Tiszafüred elleni derbi után fogadják a Sényőt, ám aztán Putnokon vendégszerepelnek, majd Budapesten, a BKV Előre lesz az ellenfél. Eztán – még augusztusban – jön is a következő megyei rangadó a Jászberény ellen.