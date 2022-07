Egy kis ismertető az elejére: az olimpia műsorán nem szereplő sportágakat felvonultató világjátékokat az olimpiához hasonlóan négyévente rendezik meg, mindig az ötkarikás játékokat követő esztendőben, és mivel a tokiói olimpiát el kellett halasztani a pandémia miatt, ez a multisportesemény is csúszott egy évet. A birminghami a 11. a világjátékok sorában, az elsőt 1981-ben, az ugyancsak egyesült államokbeli Santa Clarában rendezték meg.

A maratoni kajakosok rövidkörös versenyének távja 3,4 kilométer, amelyben két futótáv is van. A lebonyolítás szerint a 20-20 fős női és férfimezőnyt is két-két előfutamba osztották be, melyekből az első öt helyezett automatikusan kvalifikálta magát a döntőbe, de az időeredmények alapján további öt versenyző is továbbjutott.