Joggal tehetik fel a kérdést a jászberényi futballkedvelők: vajon melyik az igazi arca csapatuknak. Az, amelyik a 2020–2021-es évadban a dobogón végzett az NB III. Keleti csoportjában, vagy az előző szezonban tizenhetedikként végző együttes, amely épphogy csak megmenekült a kiesés elől.

Német Gyula, aki immár negyedik szezonját kezdi meg az együttes élén, biztos benne, hogy a két évvel ezelőtti. Már csak azért is, mert az előző tavaszt nagyon elszúrták, szerinte kissé túlzásba vitték a fiatalítást, ami nem vezetett eredményre. Az őszi hetedik helyezés magabiztossá tett mindenkit, és mivel a folytatásban mindössze három pontot szereztek, gyakorlatilag a kiesés szélére sodródott a jászberényi klub.

Most újra építkezésbe fogott a szakmai stáb, szinte a nulláról kezdve egy olyan együttes kialakítása zajlik, amely egyértelműen a támadófutballt helyezi előtérbe. Magasan, már az ellenfél térfelén szeretnék elkezdeni a védekezést, és minél gólratörőbben játszani. Ahogy az edző fogalmazott: ha lehet, inkább nyerjenek 5–3-ra, mint 2–0-ra. Ehhez olyan típusú játékosok is kellenek – van is jó néhány most a keretben –, akik igazán kreatívak. A legjobb példa erre a veterán Remili Mohamed – vele még Szolnokon egy csapatban is játszott Németh –, aki egy hosszú kitérő után jött vissza nevelőegyesületéhez. – Moha nemcsak jó játékos – vallja a tréner –, hanem a pozitív öltözői légkör kialakításáért is sokat tesz.

Remilin kívül Horváth Attila (Dabas-Gyón), Perevuznik Makszim (Kisvárda), Kiss Gergely (Balassagyarmat), Ecsegi Zsolt (Debrecen), Ludasi Martin (Kiskunfélegyháza), Fejes János (Eger) érkeztek idén nyáron a csapathoz.

A felkészülési mérkőzéseken felemás eredmények születtek, de önmagában az a tény, hogy fél év pauza után sikerült ismét győzelemre vezetnie csapatát a trénernek, örömmel töltötte el. Nem feledkezhetünk meg a fiatalokról sem, akik már az előző szezonban is bontogatták szárnyaikat, közülük is Kurunczi Gábor és Varga László lehetnek azok, akik már a most bevezetett fiatalszabály nélkül is egyenrangúak lehetnek a keretben társaikkal.

Mindenesetre a holnapi első fordulóban mindjárt Budapesten, a Vasas II. ellen mutathatják meg Német Gyula fiai, hogy ténylegesen a támadófutball hívei. Utána sem lesz könnyű dolguk: a DVTK második csapatát fogadják, majd a harmadik fordulóban már jön is az első megyei rangadójuk a Tiszafüred vendégeként.