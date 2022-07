Újabb amerikai légióssal bővült a Szolnoki Olajbányász játékosállománya. A klub hivatalos oldalán jelentette be, hogy leigazolták Auston Barnest, akinek az érkezésével – egy hely kivételével – teljes a Tisza-partiak külföldi kontingense. A 203 centiméter magas, több poszton is bevethető Barnes leginkább a palánk alatti játékban lehet a szolnoki gárda segítségére.

Az olasz másodosztályú Trentótól érkező játékos előző szezonjában átlagban 9,1 pontot szerzett, mellé 5,2 lepattanót szedett. Eddigi legjobb idényében – a svéd első osztályban – 15,3-as pontot, valamint 6,2-es lepattanót is átlagolt. Barnes-szal teljessé vált az Olaj palánk alatti szekciója. Mint megírtuk: a szolnokiak a nyáron szerződtették a szintén erőcsatárként is bevethető Andre Williamsont. Mellettük a Tisza-partra igazolt az irányító Jabril Durham is, aki Barnes csapattára volt 2021-ben a belga Belfius Mons együttesénél.