Mindjárt a női gerelyhajítással kezdődött hétfőn a székesfehérvári Gyulai Memorial, márpedig ebben a számban rajthoz állt a korábban törökszentmiklósi és szolnoki, jelenleg debreceni színekben versenyző Szilágyi Réka.

A tószegi atléta stabil dobásokkal a harmadik helyet szerezte meg az Európában is az egyik legrangosabbnak számító Grand Prix-n.Pedig a női gerelyhajításban – is – erős mezőnyt hoztak össze a szervezők. A 62,45 méteres legjobbal rendelkező, az elmúlt években magyar bajnoki címeket halmozó Szilágyi mellett a riói olimpiai bajnok horvát Sara Kolak, az ifi-olimpiai első, görög Elina Tzengko, valamint a 64 méter feletti egyéni csúccsal rendelkező kubai Yulenmis Aguilar is megmérette magát. A számot végül utóbbi nyerte 61,99-cel, második a görög lett, míg harmadikként Szilágyi Réka végzett. A Debreceni Sportcentrum versenyzője két gyengébb dobás után harmadikra 58,82-t hajított. Már ez is idei legjobbja volt. Eztán két jó, ám érvénytelen kísérlet után utolsó, hatodik dobásával még két centit javított szezonbeli leghosszabb eredményén (58,84).

Összességében örülök a versenyen elértekkel, magával a harmadik hellyel elégedett vagyok. De ennél a távolságnál kicsit jobbat szerettem volna dobni

– értékelt hírportálunknak Szilágyi Réka, aki a viadalon a kalapácsvető Halász Bence ezüstérme mellett a másik magyar dobogót szállította.

Kiemelte: fontos, hogy most meg tudták nézni, hogyan áll a roham. Szerinte biztató az is, hogy sorozatban jókat tudott dobni, hiszen az érvénytelen kísérletei is 59 méter felettiek voltak.

– Meglett az idei legjobbam is. Egyre jobb formában érzem magam – fogalmazott.

Szükség is van a jó formára: jövő héten már itt a müncheni Európa-bajnokság, amelyen a tószegi dobónak konkrét céljai vannak, és amelyre már a formaélesítés zajlik.

– Még ez az egy hét kell a felkészülésből. Most már a speciális versenyfelkészülés zajlik, a hangsúly a dobóedzéseken van, minél több minőségi dobással. Az Európa-bajnoksággal akkor lennék elégedett, ha a selejtezőben sikerülne hatvan méter fölé kerülni, ez döntőt érő dobás lenne. Illetve a fináléban is a hatvan fölötti eredmény a cél, ha lehet, egyéni csúccsal – mondta Szilágyi Réka.

A kontinensbajnokság augusztus 15-én kezdődik, a női gerelyhajítás selejtezőjét 18-án, döntőjét 20-án rendezik.

Sorra dőltek meg a versenycsúcsok Székesfehérváron

Összesen tizennyolc versenyszámban álltak rajthoz az atléták a XII. Gyulai István Memorialon, ebből hétben új versenyrekord volt szükséges a győzelemhez. Ezek közé tartozik az olimpiai és világbajnok jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce 10,67 másodperces győzelme 100 méteres síkfutásban, és a női 400 gát a világcsúcstartó, olimpiai és világbajnok amerikai Sydney McLaughlin 51,68-as futása. Versenycsúcsot hozott a női 100 méteres gátfutás a Puerto Ricó-i Jasmine Camacho-Quinn (12,27 másodperc), a férfi rúdugrás a világcsúcstartó svéd Armand Duplantis (5,80 méter), a férfi súlylökés az amerikai Joe Kovacs (22,89 méter), a férfi diszkoszvetés a szlovén Kristjan Ceh (71,23 méter) és a férfi 200 méteres síkfutás az amerikai Erriyon Knighton (19,88 másodperc) jóvoltából.