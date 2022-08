Több csapattal együtt a Tiszaföldvár is korán kezdte a felkészülést, abban reménykedve, hogy augusztus elején rajtol a bajnokság. A szezonkezdet azonban nyár végére tolódott, így módosultak az edzéstervek.

Virágh Ferenc, a Tiszaföldvári VSE vezetőedzője elégedetten értékelte hírportálunknak az eddig elvégzett munkát. Úgy gondolja, a tervezett feladatokat sikeresen végrehajtották. Igyekeztek az edzőmeccseken is magasabb osztályú csapatok ellen játszani, mint például a Szolnoki MÁV FC. Ezeken a találkozókon meglepően jól szerepeltek. Annak ellenére, hogy a kétszeres gólkirályuk, az alapembernek számító Kovács Tamás nyáron a szomszédos Martfű csapatába igazolt.

– Mindenképpen érzékenyen érintett engem is és a csapatot is, hogy Tamás távozott. Egy gólerős támadó volt, de ezen felül a közösség fontos tagja, nagyon jó kapcsolatot ápoltunk egymással. Ő most ebből kilépett, de a futball ilyen – utalt korábbi kapcsolatukra Virágh Ferenc.

A Tiszaföldvár a tavalyi évadot a második helyen zárta, és csak egy apró lépés választotta el a feljutástól.

– A következő szezonban szeretnénk minél jobb helyezést elérni, felülmúlni a tavalyi eredményünket, ami most már csak az első hely lehet. Ha pedig ez sikerülne, és megnyernénk a bajnokságot, biztosan élnénk a feljutási lehetőségünkkel – részletezte a TISE céljait a vezetőedző.

A klubvezetés nyáron megerősítette a csapatot. Immár két ukrán játékos is bekapcsolódott a munkába, az egyik a gyermekorvosként diplomázott, 24 éves Naseer Seraane, aki belső védőt játszik, míg a másik Gerald Jibril, aki profi labdarúgóként élt eddig. Utóbbi, a 21 éves irányító a korosztályos nigériai válogatottban is bemutatkozhatott. Hollandiában is lehetőséget kínáltak neki, ám ő végül a földvári csapat ajánlatát fogadta el.

A Tiszaföldvár egyébként a MOL Magyar Kupában is jól helytállt, hiszen múlt héten a harmadosztályban szereplő ESMTK tudta csak kiejteni. A kék-fehér csapat első tétmeccsén a Rákóczifalvát látja majd vendégül augusztus 21-én, délután öt órakor.